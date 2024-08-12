Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

Аналитик считает, что российские оккупанты не будут оттягивать свои силы с "горячих" направлений.

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Россияне не будут оттягивать силы с горячих направлений из-за наступления на Курск / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Украинские военные пока почувствовали облегчение ситуации на "горячих" направлениях даже после начала боев в Курской области. Россияне так и не начали оттягивать свои резервы из Покровска, Торецка, Угледара и Купянска для переброски на территорию РФ. Об этом заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, сообщает Еспресо.

Он убежден, что украинские защитники не почувствуют облегчения даже в случае, если россияне оттянут часть сил из Покровска.

"Их (россиян - Главред) там очень много, насколько много, что реально не хватает ресурсов, чтобы их всех уничтожать", - рассказал Роман Погорелый. видео дня

При этом аналитик считает, что россияне не откажутся от этих "горячих" направлений и не будут оттягивать свои силы с них. Погорелый говорит, что оккупанты не будут оттягивать свои силы из Покровска и Торецка.

"Сомневаюсь, что они откажутся именно от этого направления, когда у них есть такие колоссальные возможности, они скорее оттянут с юга и "забьют" на реализацию срезания Роботинского выступления. Оно тактически, стратегически абсолютно никак не обосновано, и не дает им какого-то преимущества. А потому я уверен, что они готовы оттуда вытянуть какие-то силы, но точно не из Донецка, то есть Покровска и Торецка, потому что слишком большие риски", - добавил он.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Операция в Курской области - последние новости по теме

6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы на участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в том числе в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказало никакого сопротивления.

Россияне жаловались на "скифскую" тактику атакующих сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.

Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.

США, Германия, Еврокомиссия не только не осудили удары по Курской области и прорыв границы, но и отметили, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением. В то же время судьба нового запроса Киева к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.

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