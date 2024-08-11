Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

Мониторинговые каналы сообщают о том, что в Сумах был зафиксирован "прилет" КАБа.

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В Сумах прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС (иллюстративное фото)

В Сумах прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается густой столб черного дыма. Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российская авиация приблизилась к украинской границе.

Мониторинговые каналы сообщали о том, что российские оккупанты сбросили КАБы для удара. Они летели в направлении Сум.

После этого в городе прогремели 3 мощных взрыва. Местные жители сообщают, что после взрывов над городом начал подниматься черный дым.

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В Сумах прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Пока неизвестно, есть ли разрушения, жертвы и пострадавшие.

Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что россияне атаковали Сумы ракетами и КАБами. Сначала российские оккупанты подняли в воздух авиацию. Сразу после этого появилась угроза применения баллистического вооружения, после чего в Сумах и области прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города.

6 августа российские оккупанты запустили дроны - в Хмельницкой области были слышны взрывы. Командование Воздушных сил также предупреждало о возможности применения врагом ударных беспилотников "Шахед" Впоследствии в нескольких районах, в частности, в Шепетовском, были слышны звуки взрывов.

Оккупанты атаковали Одессу 2 августа, в городе прогремели взрывы. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях до отбоя тревоги и отметил, что продолжает сохраняться угроза ракетного удара. Прозвучало 2 мощных взрыва.

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