Атака 'Шахедов': в Хмельницкой области были слышны взрывы

В ночь на 6 августа было зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Хмельницкой области. Впоследствии в нескольких районах, в частности, в Шепетовском, были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Общественное Хмельницкий.
Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области были слышны около 01:57.
Руководство области пока никак не прокомментировало взрывы, но воздушную тревогу объявили накануне, почти за час до событий.
Командование Воздушных сил также предупреждало о возможности применения врагом ударных беспилотников "Шахед".
Так, фиксировались группы ударных беспилотников противника, которые из Житомирской области сначала двигались в сторону Ровенской области, однако впоследствии вражеские воздушные цели изменили курс - на Хмельницкую область.
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Напомним, россияне атаковали беспилотниками в ночь на 6 августа Киев и другие регионы Украины.
Также накануне в ночь на понедельник, 5 августа, российские войска запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. Силы ПВО ликвидировали все вражеские БпЛА.
Также сообщалось, что первое время истребители F-16 в Украине будут компонентной ПВО. В частности, эти самолеты способны сбивать как крылатые ракеты, так и "Шахеды", отметил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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