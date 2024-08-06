Атака 'Шахедов': в Хмельницкой области были слышны взрывы

Во время ночной атаки 6 августа в нескольких районах Хмельницкой области были слышны взрывы.

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Атака на Хмельнитчину / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В ночь на 6 августа было зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону Хмельницкой области. Впоследствии в нескольких районах, в частности, в Шепетовском, были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Общественное Хмельницкий.

Отмечается, что взрывы в Хмельницкой области были слышны около 01:57.

Руководство области пока никак не прокомментировало взрывы, но воздушную тревогу объявили накануне, почти за час до событий.

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Командование Воздушных сил также предупреждало о возможности применения врагом ударных беспилотников "Шахед".

Так, фиксировались группы ударных беспилотников противника, которые из Житомирской области сначала двигались в сторону Ровенской области, однако впоследствии вражеские воздушные цели изменили курс - на Хмельницкую область.

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Напомним, россияне атаковали беспилотниками в ночь на 6 августа Киев и другие регионы Украины.

Также накануне в ночь на понедельник, 5 августа, российские войска запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по территории Украины. Силы ПВО ликвидировали все вражеские БпЛА.

Также сообщалось, что первое время истребители F-16 в Украине будут компонентной ПВО. В частности, эти самолеты способны сбивать как крылатые ракеты, так и "Шахеды", отметил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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