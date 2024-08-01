"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

Во время российской атаки "Шахед" влетел в дом российского оппозиционера Ильи Пономарева в Киевской области.
Политик и его супруга получили ранения, однако остались живы, их жизням ничто не угрожает.
Сам Пономарев назвал инцидент вторым днем рождения.
"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", - написал он в соцсети Х и пообещал рассказать подробности позже.
Кто такой Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.
Ночная атака дронов 1 августа 2024
Войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
В частности, силы ПВО сбили 7 дронов в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.
В свою очередь, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что вторую ночь подряд РФ атаковала Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты.
По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Однако в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.
Повреждены два частных дома в одном из населенных пунктов области.
Напомним, в ночь на 31 июля российская оккупационная армия также осуществила массированную атаку на Украину, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Под основным ударом была Киевская область.
Другие новости:
- Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ
- РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали
- "Шахед" так не падает": РФ могла бить по Украине новыми дронами – эксперт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред