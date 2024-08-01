Ночная атака РФ по Украине 'Искандерами' и 'Шахедами': что удалось сбить ПВО

Войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.
"В ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск", - говорится в его сообщении.
По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".
"Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - добавил Олещук.
Атака РФ на Киев
Стоит заметить, что в Киевской области во время атаки оккупантов в ночь на 1 августа упали обломки дронов. Два человека пострадали. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - рассказал он.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, но в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.
"Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОГА.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.
В ночь на 31 июля российская оккупационная армия также осуществила массированную атаку на Украину, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Под основным ударом была Киевская область.
Кроме того, силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов, указывает аналитик Defense Express Иван Киричевский.
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