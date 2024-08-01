Ночная атака РФ по Украине 'Искандерами' и 'Шахедами': что удалось сбить ПВО

Противник ударил ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск.

https://glavred.info/ukraine/nochnaya-ataka-rf-po-ukraine-iskanderami-i-shahedami-chto-udalos-sbit-pvo-10584968.html Ссылка скопирована

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами" / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Войска страны-агрессора России в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды". Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.

"В ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск", - говорится в его сообщении.

По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".

видео дня

"Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - добавил Олещук.

Работа ПВО / фото: Воздушные Силы

Атака РФ на Киев

Стоит заметить, что в Киевской области во время атаки оккупантов в ночь на 1 августа упали обломки дронов. Два человека пострадали. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - рассказал он.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, но в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.

"Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОГА.

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 31 июля российская оккупационная армия также осуществила массированную атаку на Украину, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Под основным ударом была Киевская область.

Кроме того, силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов, указывает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред