Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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РФ атаковала Украину дронами и ракетами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Из-за атаки дронов воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.

Позже мощные взрывы прогремели в Днепре. По предварительным данным, оккупанты атаковали город баллистикой. Воздушные силы предупреждали о возможности удара по Кривому Рогу.

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После этого угроза удара баллистикой была и на севере страны. Тогда тревогу объявили в Киевской, Черниговской областях и в столице.

Мониторинговые каналы сообщали о том, что мощные взрывы прогремели в Изюме Харьковской области.

Атака дронов 31 июля 2024 - последние новости

Вечером 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".

Утром 31 июля в Киевской городской военной администрации сообщили, что Киев атаковали десятки дронов.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими БПЛА в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных дронов", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

По данным ГосЧС, в Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет.

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