Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Из-за атаки дронов воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях.
Позже мощные взрывы прогремели в Днепре. По предварительным данным, оккупанты атаковали город баллистикой. Воздушные силы предупреждали о возможности удара по Кривому Рогу.
После этого угроза удара баллистикой была и на севере страны. Тогда тревогу объявили в Киевской, Черниговской областях и в столице.
Мониторинговые каналы сообщали о том, что мощные взрывы прогремели в Изюме Харьковской области.
Атака дронов 31 июля 2024 - последние новости
Вечером 30 июля в Украине объявляли тревогу. Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.
Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.
Впоследствии в КГВА отметили, что информация о взрывах в Киеве или работе сил и средств ПВО на территории столицы "не соответствует действительности".
Утром 31 июля в Киевской городской военной администрации сообщили, что Киев атаковали десятки дронов.
"Это была уже седьмая атака Киева вражескими БПЛА в июле. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных дронов", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.
По данным ГосЧС, в Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет.
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