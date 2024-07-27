Новое наступление в планах: враг может готовить атаку на Запорожье

Армия страны-агрессора может активизировать действия в Запорожской области, в частности, для отвлечения украинских сил.

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На Запорожском направлении враг собрал крупную группировку и готовится к атаке ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

На юге Запорожской области сосредоточено около 90 тысяч военный оккупационной армии РФ. Военный эксперт Владислав Селезнев предполагает, что с помощью этой группировки враг хочет там пойти в наступление.

Как он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ, многотысячная армия на Запорожье предназначена для атакующих действий именно на юге Запорожской области. А это, собственно, может иметь целью отвлечение ВСУ, как и на севере Харьковской области.

"У россиян произошла передислокация сил и средств на севере Харьковской области. И то ли север Харьковской области, или юг Запорожской, скорее всего, это будут участки фронта для отвлечения, чтобы максимально растянуть украинские стратегические резервы", - предполагает эксперт. видео дня

Селезнев также рассказал и об активных действиях врага на восточных участках фронта, в частности Купянском, Часовоярском, Покровском и Кураховском направлениях. Он считает, что ситуация там в ближайшее время не изменится, ведь враг прикладывает максимум усилий для захвата новых территорий.

"Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский утверждает, что до конца года группировка российских войск будет увеличена минимум на 150 тыс. человек личного состава - с нынешних 530 тыс. до 690 тыс. То есть, скорее всего, россияне имеют ресурсы и возможности накапливать силы и средства, даже несмотря на катастрофические масштабы ежесуточных потерь. Именно поэтому важно своевременное полноценное обеспечение прежде всего украинских артиллеристов боеприпасами, артсистемами. Ведь до 90% российских потерь - это результат эффективной работы нашей артиллерии и ракетчиков", - подытожил он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно сообщалось, что армии страны-агрессора России не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области.

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются оказать давление на группировки Сил обороны Украины по всему фронту, чтобы не допустить перехвата ими инициативы на поле боя. Враг, вероятно, считает, что не сможет добиться быстрых результатов в районе Авдеевки.

Напомним, на всех восточных направлениях враг продолжает подтягивать резервы живой силы. Хотя украинские силы пытаются сдерживать противника, однако армия страны-агрессора России постоянно сует вперед, в частности пытается прорваться к Часовому Яру.

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