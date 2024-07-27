Оккупанты могут легко попасть в окружение: подробности от командира ВСУ

В районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено, говорит Станислав Краснов.

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Оккупанты могут легко попасть в окружение / коллаж: Главред, фото: flickr

Армии страны-агрессора России не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области. Таким мнением поделился командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов в эфире канала "Киев24".

Он отметил, что в районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.

"Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более, они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там", - рассказал защитник. видео дня

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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Напомним, ранее военный аналитик Юлиан Рёпке говорил, что Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области. По его словам, на юго-запад от Торецка войска страны-агрессора России до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенных до февраля 2022 года. Но сейчас оккупанты наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк.

Командир взвода 95-й ОДШБр ВСУ Станислав Краснов заявлял, что на Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Иван Ступак говорил, что российские оккупанты применяют тактику обустройства тоннелей для продвижения ими в тыл позиций украинских войск в районе города Торецк Донецкой области.

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