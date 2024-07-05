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РФ применила "Авдеевскую тактику": известна причина продвижения РФ возле Торецка

Юрий Берендий
5 июля 2024, 19:59
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Путин не отказался от своей цели оккупировать всю Донецкую область, поэтому он готов отправлять в мясные штурмы все новые партии военных, считает эксперт.
РФ применила 'Авдеевскую тактику': известна причина продвижения РФ возле Торецка
РФ применила "Авдеевскую тактику" вблизи Торецка / Коллаж: Главред, Фото: 66 отдельная механизированная бригада, 44 механизированная бригада

Российские оккупанты продвигаются на фронте благодаря наличию ресурсов, включая авиацию и живую силу. Однако ситуацию могут изменить регулярные поставки вооружения для Сил обороны Украины. Сейчас соотношение артиллерийских выстрелов на фронте составляет один украинский снаряд против трех российских. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель Владислав Селезнев.

Селезнев считает, что на Торецком направлении российские захватчики применяют такую же тактику, как и при наступлении на Авдеевку. Используя старые подземные инженерно-технические сооружения, они фактически пробрались в тыл к Силам обороны Украины.

"Это, собственно говоря, и заставило нас отходить на другие рубежи и позиции, чтобы не создавать предпосылки для гибели воинов", - сказал гость эфира.

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Он отметил, что ситуация остается крайне сложной. Военный эксперт считает, что хотя россияне имеют тактические успехи на Торецком направлении, им не хватает ресурсов для полной оккупации всей Донетчины.

"Я видел сообщение от одного из военных экспертов, который утверждает, что с нынешними темпами продвижения россиянам нужно не менее 10 лет для полной оккупации Донецкой области", - акцентировал спикер.

По его словам, если россияне получат значительное преимущество в ресурсах, их темпы продвижения возрастут. Аналогично, ситуация улучшится для украинской армии, если она будет своевременно обеспечена вооружением, техникой и боеприпасами.

Селезнев считает, что на фронте уже можно говорить о паритете в артиллерии.

"Сейчас мы фиксируем такое соотношение артиллерийских выстрелов: на один украинский снаряд приходится три российских", - дополнил спикер.

По его мнению, учитывая, что наша артиллерия значительно точнее и эффективнее, уже можно говорить о паритете артиллерийских средств поражения. Однако россияне сосредоточили огромные ресурсы на восточном фланге фронта.

"Очевидно, что Путин все еще грезит о реализации своего политического замысла в части полной оккупации всей Донецкой области. И для реализации этой миссии, собственно говоря, ради которой начиналась так называемая специальная военная операция, он готов отправлять в пекло войны все новые и новые партии своих войск", - резюмировал гость эфира.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинские позиции вдоль всей линии фронта, в частности активизировавшись на Торецком направлении. Об этом сообщил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов.

В Донецкой области одним из самых сложных направлений сейчас является Торецкое. Украинские защитники сталкиваются с трудностями, особенно в районе Юрьевки и Нью-Йорка. Как отметил соучредитель DeepState Роман Погорелый, враг видит в этом возможности.

Предпосылок для выхода ВСУ из Часового Яра нет. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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