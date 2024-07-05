УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

Ангелина Подвысоцкая
5 июля 2024, 18:43
199
Графики отключения электроэнергии 6 июля будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток.
гаснет свет
Графики отключения света на 6 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в субботу, 6 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объемы ограничений в течение суток будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 17:00 до 22:00 будут применены графики отключений в объеме трех очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать по 2 очереди.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении.

видео дня

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения отключения света
Реклама

Главное за день

Patriot от Германии уже в Украине: Зеленский раскрыл о новой поставке

Patriot от Германии уже в Украине: Зеленский раскрыл о новой поставке

20:06 Украина
Погода немного меняется: в каких областях будут дожди

Погода немного меняется: в каких областях будут дожди

19:31 Синоптик
Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

18:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря 21998

Шторм достиг максимально возможной отметки: в Украину ворвалась 9-балльная буря

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте 7767

Война закончится плачевно: Жданов раскрыл худший сценарий событий на фронте

Мирный план завершения войны уже стал известным? 4472

"Мирный план" завершения войны уже стал известным?

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику 4220

Что нельзя подключать к генератору: важные советы, которые сохранят технику

Последние новости

20:06

Patriot от Германии уже в Украине: Зеленский раскрыл о новой поставке

19:59

РФ применила "Авдеевскую тактику": известна причина продвижения РФ возле Торецка

19:37

НАТО хочет призвать страны к стандартизации боеприпасов: какая угроза для Украины

19:31

Погода немного меняется: в каких областях будут дожди

19:13

Копеечное средство спасет весь урожай: как навсегда избавиться от сорняковВидео

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
19:10

Россия хочет открыть третий фронт в Украине и выбрала направлениемнение

18:43

Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

18:41

Чем можно уничтожить березку полевую на огороде: результат ошеломит всехВидео

18:23

Арестуют счета и имущество: что ждет некоторых оштрафованных ТЦК граждан - Минюст

Реклама
18:19

Страну атаковала сильнейшая 9-балльная магнитная буря: когда закончится шторм

17:58

Путин пожаловался Орбану на Украину и выдвинул циничные требования - что известноВидео

17:22

Жителям села в Британии запрещено жить в своих домах - в чем причина

16:58

Кому нужна заморозка войны в Украине?Видеоблоги

16:47

"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

16:42

Эрдоган заявил, что Путин миротворец, а западные лидеры провоцируют войну

16:26

ОККО и "Повернись живим" передали еще 50 гранатометов подразделениям ТрО. Инициатива ОКО по ОКО 2 завершена

16:22

Полное закрытие неба над Украиной: известно, возможно ли достичь такого эффекта

16:07

Лидер легендарной западной рок-группы на концерте ярко поддержал Украину

16:04

Орбан поехал в Москву на переговоры с Путиным: в МИД Украины жестко отреагировали

15:50

Можно заниматься уборкой или нет: важные приметы 6 июля

Реклама
15:40

За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов: в ВСУ предупредили о целях

15:40

Орбан в Москве - что сказал Путин венгерскому премьеру об Украине

15:36

Чем можно заменить кондиционер в жару: советы, которые помогут охладить домВидео

15:34

"Будьте готовы. Вся страна": назван самый тяжелый период для Украины - прогноз

15:29

Жара в Украине усилится: в каких областях температура будет зашкаливать

15:21

Какой расход топлива у генератора: электричество будет во время долгих отключенийВидео

15:13

"Это не последняя": в ГУР раскрыли новые детали тайной операции "Рыбалка"

15:09

Как ловить щуку летом: охота на настоящий трофей

15:04

У россиян есть успехи: враг развивает наступление на Торецком направлении - DeepState

14:33

Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецептВидео

14:28

Целый день со светом: названы даты, когда в областях вообще не будет ограничений

14:26

Можно ли запивать таблетки чем-то кроме воды - ответ специалистов

14:18

Почему собака начинает выть: что происходит и не вещует ли это беду

14:15

Он не представляет позицию ЕС: Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию

14:12

"Иначе армия РФ пошла бы в наступление": стала известна самая большая проблема оккупантов

13:52

"Кремлевский мусор": поклонники затравили предательницу Ани Лорак - причина

13:19

Мужчина навел ракеты РФ на дом женщины, потому что она не ответила ему взаимностью

13:11

Нардеп намекнул на изменения в Кабмине - кому грозит увольнение

13:00

Интервью Зеленского Такеру Карлсону - почему соцсети негодуют

12:55

Выход ВСУ из Часового Яра: Згурец рассказал, есть ли предпосылки для такого шага

Реклама
12:38

В ООН будут настаивать, чтобы Россия вывела свои войска из Украины: названы сроки

12:37

Орбан летит на встречу к Путину: что везет скандальный премьер в Москву

12:37

Чего нельзя делать во время грозы в квартире: советы, которые спасут

12:04

Помидоры будут сладкие, как мед: чем нужно подкармливать плоды

12:03

Членство Украины в НАТО и окончание войны: Столтенберг сделал важное заявление

11:55

В Украине уменьшат отключения света - в чем причина

11:52

Популярная блогерша умерла после пластики

11:50

Цены будут расти еще: в Минэкономики поделились неутешительным прогнозом

11:48

Будут плодоносить чуть ли не до зимы: чем подкормить кабачкиВидео

11:24

Таких объектов больше нет: РФ теряет военно-морской центр в Крыму - ВМС

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять