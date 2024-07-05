Графики отключения света на 6 июля: в какие часы ограничения будут большими

Графики отключения электроэнергии 6 июля будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток.

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Графики отключения света на 6 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в субботу, 6 июля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объемы ограничений в течение суток будут разными. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 17:00 до 22:00 будут применены графики отключений в объеме трех очередей одновременно. В течение других часов суток будут выключать по 2 очереди.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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