В Украине уменьшат отключения света - в чем причина

За счет импорта электроэнергии из Польши в Украине будут уменьшать отключения света.

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Отключение света в Украине / коллаж: Главред фото: Униан, flickr

В Украине на днях сократят графики отключения света. Случится это из-за того, что Украина будет импортировать большой объем электроэнергии из Польши. 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы суток - 3 очереди. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Вчера, 4 июля, с 14:00 до 21:00 для преодоления значительного дефицита в системе, уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Польши и Словакии. Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина будет аварийно принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток", - сообщили в Укрэнерго.

Именно благодаря импорту электроэнергии из Польши для украинцев уменьшат частоту отключения света в ближайшие дни. Кроме того, в ведомстве отметили, что очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт.

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Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей засовывать во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Экономия на электроэнергии, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Отключение света и ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключения электроснабжения, в частности в зонах, прилегающих к линии фронта.

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