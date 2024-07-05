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"Россияне боятся": в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка

Юрий Берендий
5 июля 2024, 16:47
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В ВСУ отметили, что россияне перестали применять бронетехнику на Торецком направлении из-за эффективной работы украинских FPV-дронов.
'Россияне боятся': в ВСУ объяснили неожиданную смену тактики РФ возле Торецка
Россияне неожиданно сменили тактику на Торецком направлении - какова причина / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Российские оккупанты продолжают пытаться давить на украинские позиции вдоль всей линии фронта, в частности активизировавшись на Торецком направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов.

Он отметил, что благодаря эффективному использованию украинских FPV-дронов для уничтожения штурмовых групп и техники врага, россияне не используют бронетехнику.

"Хочу отметить по поводу FPV-дронов. На Торецке россияне действительно штурмуют, ситуация очень тяжелая и напряженная, но они боятся применять здесь технику. Прежде всего, я считаю, что это благодаря нашим расчетам FPV. Если раньше они выезжали танками, десятками бронированных машин, то сейчас они этого не делают, потому что знают, что все бронированные машины будут уничтожены именно FPV-дронами", - заявил Станислав Краснов.

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Командир 95-й ОДШБр отметил, что украинские дроны применяются для атаки на штурмовые группы российских войск еще на подходах, что позволяет отражать вражеские атаки.

Он также добавил, что оккупанты уже более недели непрерывно штурмуют позиции ВСУ на этом направлении, сосредоточив значительное количество живой силы. Они имеют преимущество в артиллерии и авиации.

Что известно о 95-й ОДШБр

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия.

Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Бои на Торецком направлении - что известно о наступлении РФ в районе Торецка

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Донецкой области одним из самых тяжелых направлений сейчас является Торецкое, где украинские защитники столкнулись с трудностями, особенно в районах Юрьевки и Нью-Йорка. Как отмечает соучредитель DeepState Роман Погорелый, враг видит в этом возможности.

Российские оккупационные войска проводят активные наступательные действия в районах Торецка, Покровска и Часового Яра, сосредоточив там основные силы. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Российские силы пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области, атакуя с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику, что увеличивает угрозу для города Торецк, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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