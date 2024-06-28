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РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

Юрий Берендий
28 июня 2024, 10:01
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Аналитики ISW отмечают, что российские войска не имеют значительных резервов для успешного продвижения в направлении города Торецк в Донецкой области.
РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка
В ISW оценили угрозу прорыва россиян на Торецком направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, ОК "Запад"

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия в направлении города Торецк в Донецкой области с момента их активизации 18 июня. Однако, вероятность значительного успеха на данном направлении боевых действий для РФ остается малой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Зачем россиянам наступление на Торецк

С 18 июня войска РФ активизировали свои действия на Торецком направлении, которое расположено к юго-западу от Часового Яра и к северо-востоку от Авдеевки, после длительного бездействия на этом участке фронта в течение 2024 года. Аналитики ISW отмечают, что по состоянию на сейчас существует маленькая вероятность быстрого достижения успеха войсками РФ неподалеку от Торецка.

По данным ISW, россияне привлекли к этой операции ограниченное количество ресурсов, что может означать, что войска РФ предпочли постепенное продвижение в направлении Торецка, а не проведение быстрых маневровых атак.

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"Российские войска пытались воспользоваться возобновлением своих наступательных операций на севере Харьковской области, что заставило украинские силы сосредоточиться на этом участке фронта, чтобы достичь успехов в критически важных прифронтовых районах, в частности в Донецкой области. Примечательно, что в последнее время они активизировали действия на ранее неактивном участке фронта вместо наступления на Покровском направлении или захвата стратегически важного города Часов Яр", - говорится в сообщении.

Российские войска продолжают попытки достичь успехов на Часовояровском и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на Торецком направлении указывают на то, что масштабная операция по наступлению на Константиновку, ключевой оборонительный пункт Украины в Донецкой области, не планируется. В апреле 2024 года россияне достигли определенных успехов к северо-западу от Авдеевки, но их продвижение значительно замедлилось.

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка
Фото: ISW

Ситуация на Покровском направлении

Сейчас оккупанты сосредоточены на продвижении к Покровску, вместо захвата Константиновки. Наступательные операции на Торецком направлении могут быть направлены на поддержку ожидаемого наступления от Часового Яра до Константиновки из-за менее масштабной операции по захвату города.

"С другой стороны, российские силы могут не намереваться достигать значительных тактических успехов на Торецком направлении и надеяться, что наступательные операции в этом районе вызовут давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области и будут способствовать достижению успехов на направлениях Часового Яра и Авдеевки", - говорится в отчете.

Аналитики указывают на ограниченную боевую мощь врага на Торецком направлении, что затрудняет ему достижение значительных успехов без дополнительных подкреплений. На этом направлении действуют подразделения 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") и 1436-й и 1-й мотострелковые полки территориальных войск РФ, которые имеют меньшую боевую мощь по сравнению с силами на направлениях вблизи Часового Яра и Авдеевки.

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка
Фото: ISW

"Торецк по размеру примерно такой же, как Часов Яр, и части бригады и двух полков, скорее всего, недостаточно для операции по захвату города. Прибытие или отправка российских подкреплений в этот район будет показателем того, что российские войска намерены, чтобы операции на Торецком направлении были более тактически значимыми, чем диверсионные", - говорится в сообщении.

Даже в случае захвата Торецка российскими войсками, дальнейшее продвижение будет сложным из-за открытого рельефа и водных преград. Аналитики ISW оценивают шансы на быстрые тактические успехи России на Торецком направлении как маловероятные, хотя российские войска могут стремиться достичь постепенных тактических побед.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Торецком направлении - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты активно расширяют свою наступательную линию на Донетчине и ведут атаки с флангов, направленные на блокирование украинской логистики, что создает угрозу для города Торецк, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Российские оккупационные силы значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины вблизи города Торецк Донецкой области. В частности, враг смог захватить населенный пункт Шумы на этом направлении, сообщают аналитики проекта DeepState.

По данным Института изучения войны, российские войска ускорили темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на север Харьковской области.

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