"Ужасное решение": дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске

Моббс раскритиковала красную дорожку для Путина.

Дочь Келлога отреагировала на саммит на Аляске / Коллаж: Главред, фото: TACC, @mobbs_mentality/Instagram

Дочь Келлога возмущена организацией саммита на Аляске

Моббс призвала наказать тех, кто заставил солдат стелить дорожку для Путина

Российского диктатора Владимира Путина с почестями встретили 15 августа на Аляске. В частности, военнослужащие США перед кремлевским лидером расстилали красную дорожку, когда он сходил с самолета. Дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс осудила этот организационный момент. Свое возмущение она выразила в сети Х.

Дочь Кита Келлога считает "ужасным решением" то, что дорожку перед диктатором расстилали именно военные в форме.

Моббс призвала наказать тех, кто привлек к расстиланию красной дорожки военных.

"Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен ответить", - написала Моббс.

Публикация Меган Моббс / фото: скриншот

Возмутился таким решением также и бывший офицер ядерных и ракетных операций ВВС США и известный блогер Джейк Бро.

"Трамп буквально заставил солдат действующей службы в форме стоять на коленях и расстилать красную дорожку для диктатора-геноцидника, который убил миллионы людей по всему миру за последние 26 лет. Америка пала", - прокомментировал он.

Почему Кит Келлог не присутствовал на саммите

Как сообщали CNN, специальный посланник США в Украине Кит Келлог не участвовал во встрече американского президента Дональда Трампа и Путина в Аляске, поскольку Москва считает его благосклонным к Украине.

Европейцы были обеспокоены тем, что Келлог не вошел в состав делегации.

"Он надеялся быть там, и он должен быть там", - сказал один европейский чиновник, добавив, что Келлог лучше всего понимает, что Украина может предложить в рамках соглашения.

По информации источников, ожидается, что Келлог будет включен в состав делегации, которая отправится на любую будущую встречу с США, Россией и Украиной.

Аляска / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Напомним, переговоры Трампа и Путина закончились. Главред подробно рассказал, что говорили об Украине и о чем договорились президент США и российский диктатор.

Кроме того, журналист The Economist Оливер Кэррол писал, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время переговоров на Аляске достигли предварительной договоренности о возможном прекращении боевых действий в воздухе.

Позже советник президента Дмитрий Литвин ответил на сообщение журналиста The Economist о "воздушном перемирии" и заявил, что "мы пока не слышали никакой информации об этом".

В субботу, 16 августа, Трамп лично прокомментировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, 15 августа - удачный и очень успешный день на Аляске.

О персоне: Меган Моббс Меган Моббс - военный историк, выпускница элитной американской академии Вест Поинт. Дочь спецпредставителя США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Меган Моббс уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны. Издание The Washington Post называет ее "лучшим другом Украины". "У украинцев, пожалуй, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation работает в Украине с самого начала войны. Его деятельность охватывает создание и управление логистическим центром на румынско-украинской границе и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой гуманитарной помощью более 70 гуманитарным организациям и больницам в Украине", - пишет издание. Также фонд помогает эвакуировать американских добровольцев, воюющих в Украине, в региональный медицинский центр Вооруженных сил США в Ландштуле (Германия), где они могут получить специализированную медицинскую помощь. Фонд также занимается репатриацией тел американских добровольцев, погибших в боях.

