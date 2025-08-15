"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

Во время рукопожатия Трамп "подтянул" Путина к себе — его привычная манера демонстрировать доминирование.

В Сети высмеяли встречу Путина и Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп прибыли на саммит между США и РФ. Самолеты российского диктатора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа уже прибыли на Аляску.

Во время встречи, они пожали друг другу руки, чем не только разозлили, но насмешили украинцев.

"Это 100% клон, "Какой позор" "Это и весь план? Улыбаться и пожимать руки, как будто он не убивает людей?", "Свадебная церемония. Сейчас будут кричать "горько", - писали пользователи сети.

в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа / Фото: скриншот

Также в Сети обратили внимание на еще одну деталь - Трамп на 22 см выше Путина (190 против 168 см)

Во время рукопожатия Трамп "подтянул" Путина к себе — его привычная манера демонстрировать доминирование.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся захватить всю территорию Украины.

Владимир Зеленский, опираясь на данные разведки, рассказал, с чем Путин направляется на переговоры в Аляску и что может стать ключевым фактором в диалоге между Россией и США.

Трамп также отметил, что США вместе с Европой и рядом других государств могут предоставить Украине гарантии безопасности, однако не в рамках формата НАТО.

