С чем Путин едет к Трампу - Зеленский назвал решающий фактор на переговорах

Зеленский заявил, что решающим фактором на переговорах между Россией и США на Аляске станет сила позиции Америки, ведь Москва учитывает только силу.

С чем Путин едет к Трампу и чего ждать от России / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Зеленский рассказал, с чем Путин едет на переговоры к Трампу

Россия не подает сигналов о готовности заканчивать войну

Успех переговоров будет зависеть от силы позиции США

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки рассказал о том, с чем российский диктатор и военный преступник Путин едет на Аляску и, что станет решающим фактором на переговорах между Россией и США. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время вечернего видеообращения.

Зеленский сообщил, что получает отчеты от разведки и дипломатов по подготовке встречи на Аляске и планов Путина, а также доклады из украинских регионов после российских атак. В частности, в Сумах враг ударил по центральному рынку, на Днепропетровщине - по городам и предприятиям.

Также Россия нанесла целенаправленные удары по Запорожью, Херсонщине и Донецкой области.

"Война продолжается. И продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что даже в день переговоров Россия продолжает убивать, и это о многом говорит. Накануне он обсудил с США и европейскими партнерами, какие шаги могут быть действенными.

"Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну, и надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть - россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", - резюмировал Зеленский. По его убеждению, необходимо честно завершить войну, которую Россия сама начала и годами затягивала. Нужно прекращение убийств, встреча лидеров с участием Украины, США и РФ, чтобы принять результативные решения. Также нужны гарантии безопасности и длительный мир, и все понимают ключевые цели.

"Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает достичь реальных результатов", - сказал он.

Аляска / Инфографика: Главред

Что могут предложить россияне на переговорах на Аляске

Как ранее писал Главред, сейчас распространяется много информационных вбросов через различные, даже авторитетные, источники, чтобы проверить реакцию общества и подготовить почву для дальнейших переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан

По его словам, тема переговоров остается крайне чувствительной, и точные сценарии предсказать невозможно, ведь форматов может быть множество. Один из возможных вариантов - когда Россия предлагает вернуть часть оккупированных территорий, например, в Сумской или северной Харьковской областях, а также определенные участки на Херсонщине или Запорожье, возможно, даже с передачей американцам Запорожской АЭС, в обмен на полный контроль над Донбассом.

Ключевая цель Кремля в таком сценарии - продемонстрировать Дональду Трампу, что Россия может быть партнером.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мирное соглашение по Украине не является настоящим приоритетом российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа. Как пояснила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая, реальная цель главы Кремля - другая.

По оценкам аналитиков Американского Института изучения войны, Москва, вероятно, попытается использовать встречу на высшем уровне, чтобы добиться ослабления западных санкций и отвлечь внимание от войны против Украины. Присутствие в составе делегации РФ министра финансов Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева свидетельствует о стремлении Кремля превратить саммит в площадку для обсуждения возможных двусторонних экономических договоренностей.

Запланированная на 15 августа встреча Путина и Трампа уже вызвала реакцию в Украине. Так, экс-президент Виктор Ющенко оценил предстоящие переговоры и провёл историческую параллель с событиями 1938 года.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

