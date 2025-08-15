Дополнительные выплаты 2025: кому из пенсионеров положено и какие суммы

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают доплату в размере до 300 грн., говорит Сергей Коробкин.

https://glavred.info/economics/dopolnitelnye-vyplaty-2025-komu-iz-pensionerov-polozheno-i-kakie-summy-10690085.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали о новом размере доплат / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Важно:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают доплату

Помощь на уход начисляется лишь тем, кто перешагнул 80-летний рубеж

Граждане, достигшие 75-летнего возраста, могут получить дополнительную компенсацию в размере 456 гривен, рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Однако такая надбавка предоставляется только в том случае, если общая сумма пенсии не превышает 10 340 грн, пояснил он изданию На пенсии.

видео дня

Он пояснил, что пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают доплату в размере до 300 грн. Таким образом, по достижении 75 лет их пенсия увеличивается фактически на 156 грн.

Кроме того, дополнительная помощь на уход начисляется лишь тем, кто перешагнул 80-летний рубеж, указал эксперт. При этом необходимо соответствовать следующим требованиям:

Быть одиноким пенсионером;

Иметь медицинское заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВКК), подтверждающее необходимость ухода;

Достичь 80 лет.

Он также отметил, что размер выплаты составляет 40% от прожиточного минимума, что в 2025 году эквивалентно 944,40 грн (из расчёта: 2361 грн × 40%).

Таким образом, украинское законодательство предусматривает поэтапное увеличение выплат пожилым гражданам в зависимости от возраста и состояния здоровья, добавил Коробкин.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Досрочная пенсия в Украине: что говорят в ПФУ

Прокуроры в Украине имеют право выйти на пенсию по выслуге лет до достижения стандартного пенсионного возраста, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Такое право предоставляется при соблюдении определённых условий — в первую очередь, это касается продолжительности трудового стажа и специфики самой службы.

Согласно действующему законодательству, сотрудники прокуратуры могут получить пенсионное обеспечение независимо от возраста, если их общий стаж службы составляет не менее 25 лет, из которых минимум 15 лет они проработали именно на должности прокурора.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред