В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

Юрий Берендий
14 августа 2025, 16:28
Накануне саммита на Аляске в Белом доме заявили, что Трамп предпочитает дипломатию вместо усиления санкций против РФ для завершения войны.
Трамп против введения новых санкций против России / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН, скриншот из видео

О чем сказала Левитт:

  • Трамп против введения новых санкций против России, но может это сделать
  • Президент США нацелен на дипломатическое завершение войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп против усиления и введения новых санкций против страны-агрессора России и ставит приоритетом дипломатию для окончания войны РФ против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News накануне переговоров Путина и Трампа на Аляске.

Левитт отметила, что одной из сильных сторон переговорного стиля Дональда Трампа является умение не раскрывать заранее свои возможные дальнейшие шаги, имея при этом широкий арсенал инструментов для действий в случае необходимости.

видео дня

"Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом прекращения этой войны. И именно это он будет пытаться сделать завтра. Конечно, есть санкции и много других мер, которые президент (Трамп, - ред.) может применить, если потребуется. Не то чтобы он этого хотел, но он готов это сделать", - отметила она.

Аляска / Инфографика: Главред

В то же время она подчеркнула, что дипломатия и переговоры остаются главным методом, который применяет президент, и именно это стало причиной его согласия на просьбу российского лидера провести личную встречу.

Комментируя запланированные переговоры между Трампом и Путиным, Левитт призвала оценить прогресс, достигнутый за последние семь месяцев. По ее словам, Трамп унаследовал от Джо Байдена жестокую войну, которая унесла жизни миллионов людей в России и Украине, но благодаря его решимости положить ей конец стороны начали прямой дипломатический диалог.

Между Украиной и Россией уже состоялся обмен военнопленными и обсуждение других гуманитарных вопросов.

"Вы видели, как президент непосредственно общался с обоими лидерами: неоднократно по телефону с президентом Путиным и несколько раз лично с президентом Зеленским. Российский президент попросил об этой встрече с президентом завтра, и президент хочет исчерпать все возможности, чтобы попытаться достичь мирного решения этой войны. Поэтому завтра рано утром он выедет из Белого дома на нашу совместную военную базу в Анкоридже, Аляска, где он проведет личную встречу с президентом Путиным, после чего состоится двусторонний обед с соответствующими делегациями обеих стран, а затем пресс-конференция", - рассказала она.

Левитт подчеркнула, что дальнейшие шаги после завершения переговоров на Аляске будут зависеть от Трампа, и именно это является одной из причин его поездки.

"Он (Трамп, - ред.) имеет невероятную интуицию и хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какой прогресс можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед и прекратить эту жестокую войну", - резюмировала она.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Будет ли обсуждаться вопрос территорий на переговорах Трампа и Путина

Ранее Главред писал, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вопросы, связанные с территориями, могут обсуждаться только непосредственно с Украиной. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, во время переговоров с Путиным Трамп планирует добиваться прекращения огня.

Как пишет The Guardian, в комментарии французским СМИ после встречи президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров с Трампом и его командой Макрон отметил, что одной из ключевых целей главы Белого дома на переговорах с Путиным является именно достижение перемирия.

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник российского диктатора Юрий Ушаков сказал, что встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15 августа в 22:30 по московскому и киевскому времени.

Также 14 августа, Путин провел совещание перед саммитом на Аляске, отмечают росСМИ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".

Другие новости:

О персоне: Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

