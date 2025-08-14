Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

Анна Ярославская
14 августа 2025, 09:37
125
Глава Белого дома назвал свой главный приоритет на переговорах с хозяином Кремля.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп не будет говорить с Путиным о разделе территорий Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Трамп не будет обсуждать распределение территорий Украины с Путиным без участия Киева
  • Главная цель встречи 15 августа на Аляске — добиться прекращения огня
  • Президент США не слишком оптимистичен по поводу итогов встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не намерен обсуждать возможное распределение территорий Украины во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он сказал европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на двоих европейских чиновников и три других источника, которые были проинформированы о разговоре.

По данным телеканала, Трамп заявил, что собирается на встречу с Путиным 15 августа с целью обеспечения перемирия в Украине. Это главный приоритет лидера США.

видео дня

Источники NBC News сообщают, что Трамп и европейские лидеры согласились, что перед началом мирных переговоров необходимо достичь прекращения огня в Украине.

При этом некоторые европейские лидеры после разговора остались под впечатлением, что якобы Трамп не очень оптимистично настроен относительно результатов своей встречи с Путиным.

Во время разговора все лидеры согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры, и именно Киев должен решать, на какие территориальные уступки она может пойти.

Еще один собеседник выразил уверенность, что территория Украины не будет предметом переговоров без Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х также написал, что во время разговора президент Трамп четко дал понять Украине и ее союзникам, что он потребует от Путина безоговорочного прекращения огня, а территориальные переговоры будут проходить только при присутствии Зеленского на следующей встрече.

В чем главная цель Трампа - мнение эксперта

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что президент США Трамп хочет Нобелевскую премию мира, поэтому будет добиваться прекращения прекращение огня в Украине. На фоне соглашения между Арменией и Азербайджаном это точно гарантирует ему эту премию.

"Прекратит ли Трамп помощь нам, если не получит желаемого? Нет. Помощь нам закупают за европейские средства", - отметил Андрусив.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

По данным The Telegraph, Трамп планирует предложить Путину ряд экономических стимулов в обмен на прекращение войны против Украины. Среди возможных предложений - доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли.

13 августа состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и президента США Дональда Трампа. Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как пишет Politico, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ. Однако Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Аляска Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем дело

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем дело

11:13Война
РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

11:05Фронт
Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

10:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Резко: Пугачева решилась на странный и неприятный шаг

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Рыбак выловил щуку-монстра в украинском озере: фото и видео трофейного улова

Последние новости

11:22

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

11:13

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем делоВидео

11:05

РФ активно перебрасывает бронетехнику на Запорожское направление: что задумал враг

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
10:45

Китайский гороскоп на завтра 15 августа: Лошадям - оскорбления, Петухам - беспокойство

10:10

Покажет себя равным Трампу: как Путин использует встречу на Аляске в свою пользу

09:59

В Генштабе сделали важное заявление о ситуации в Донецкой области: что сказали

09:37

Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

Реклама
09:25

Успение Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать в этот праздник

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 августа (обновляется)

08:51

Стало известно, что Трамп предложит Путину для завершения войны

08:46

Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

08:39

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

08:10

О чем будут договариваться Трамп и Путин на Аляскемнение

07:27

Было слышно до семи взрывов: дроны атаковали Волгоград, на НПЗ - пожарыВидео

07:10

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

06:55

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

06:10

Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиныммнение

Реклама
05:26

Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

04:40

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

04:03

Не в 2004 году: когда был первый "Майдан" в Украине и что стало ужасом для россиянВидео

03:30

Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуйВидео

02:52

Все может произойти еще до встречи с Трампом: РФ готовится к испытанию ракеты с ядеркой

02:50

Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

02:41

"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

02:10

Напряжение растет на нескольких направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

02:10

Кому суждено дожить до 100 лет: ученые совершили прорыв в раскрытии секретаВидео

01:30

В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

01:04

Запад выставил жесткие условия: заявление "Коалиции решительных" может удивить Кремль

13 августа, среда
23:59

Забудьте о химчистке авто: простой лайфхак убирает пятна за копейки

23:45

США ослабили санкции против РФ: что разрешили России

23:30

Максим Галкин выгулял гипс в Латвии: что вызывает беспокойство

23:03

Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

22:24

Заплатят по максимуму: украинцам назвали самые высокие тарифы на газ

22:09

Медали и гимн Украины: кто и как заставил "нейтральных" слушать его на пьедестале

22:05

Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг

21:47

Дочь изможденного Киркорова намеренно доводит его: странное видеоВидео

21:30

Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет

Реклама
21:28

Встреча Трампа с Зеленским и Путиным: СМИ узнали вероятное место саммита

21:21

Раньше уже были на Земле: четыре даты рождения, которые выдают "старую душу"

21:06

Почему РФ концентрирует силы возле Доброполья: эксперт раскрыл главную причину

20:45

После подрыва Каховской ГЭС: хищник времен Запорожской Сечи захватывает Украину

20:27

Удерживать ситуацию непросто: в ВСУ раскрыли угрозу окружения Покровска

20:17

ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит в мужчины

20:07

Простое действие в августе: садовод поделилась, как сделать свеклу сладкой и сочнойВидео

19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять