Что Трамп сказал Европе перед встречей с Путиным: СМИ раскрыли новые подробности

Глава Белого дома назвал свой главный приоритет на переговорах с хозяином Кремля.

Трамп не будет говорить с Путиным о разделе территорий Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главные тезисы:

Трамп не будет обсуждать распределение территорий Украины с Путиным без участия Киева

Главная цель встречи 15 августа на Аляске — добиться прекращения огня

Президент США не слишком оптимистичен по поводу итогов встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не намерен обсуждать возможное распределение территорий Украины во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он сказал европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на двоих европейских чиновников и три других источника, которые были проинформированы о разговоре.

По данным телеканала, Трамп заявил, что собирается на встречу с Путиным 15 августа с целью обеспечения перемирия в Украине. Это главный приоритет лидера США.

Источники NBC News сообщают, что Трамп и европейские лидеры согласились, что перед началом мирных переговоров необходимо достичь прекращения огня в Украине.

При этом некоторые европейские лидеры после разговора остались под впечатлением, что якобы Трамп не очень оптимистично настроен относительно результатов своей встречи с Путиным.

Во время разговора все лидеры согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры, и именно Киев должен решать, на какие территориальные уступки она может пойти.

Еще один собеседник выразил уверенность, что территория Украины не будет предметом переговоров без Украины.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х также написал, что во время разговора президент Трамп четко дал понять Украине и ее союзникам, что он потребует от Путина безоговорочного прекращения огня, а территориальные переговоры будут проходить только при присутствии Зеленского на следующей встрече.

В чем главная цель Трампа - мнение эксперта

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что президент США Трамп хочет Нобелевскую премию мира, поэтому будет добиваться прекращения прекращение огня в Украине. На фоне соглашения между Арменией и Азербайджаном это точно гарантирует ему эту премию.

"Прекратит ли Трамп помощь нам, если не получит желаемого? Нет. Помощь нам закупают за европейские средства", - отметил Андрусив.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

По данным The Telegraph, Трамп планирует предложить Путину ряд экономических стимулов в обмен на прекращение войны против Украины. Среди возможных предложений - доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли.

13 августа состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и президента США Дональда Трампа. Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как пишет Politico, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ. Однако Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

