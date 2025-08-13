Укр
Встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске: в CNN раскрыли детали

Анна Ярославская
13 августа 2025, 06:59
Подходящих мест для саммита было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.
Встреча Трампа и Путина пройдёт 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот видео

Главное:

  • Белый дом изначально хотел избежать встречи на американском военном объекте
  • Россия отказалась от европейских городов, несмотря на традицию встреч в Вене или Женеве
  • Выбор места связан с пиком туристического сезона и ограниченным числом подходящих площадок

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Как пишет CNN, в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения саммита двух мировых лидеров, были сильно ограничены.

Организаторы встречи пришли к выводу, что единственным городом на Аляске с жизнеспособными вариантами саммита будет Анкоридж.

"И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет отвечать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита окажутся на территории американского военного объекта", - пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Почему Аляска?

По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после продолжительных закулисных переговоров. По словам источников, подходящих мест для встречи было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, выданный Международным уголовным судом в 2023 году.

Отмечается, что Россия отказалась от европейского направления — даже от таких городов, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались ещё со времён холодной войны. Хотя сам Путин назвал Объединённые Арабские Эмираты "вполне подходящим" местом, многие в Белом доме надеялись избежать ещё одной долгой поездки на Ближний Восток после визита Трампа в мае.

По словам источников, в конечном итоге выбор пал на Венгрию (премьер-министр которой Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину), сообщили два американских чиновника.

Американские официальные лица были обрадованы и несколько удивлены, когда Путин согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи.

"Я считаю, что было бы очень уважительно, если бы президент России приехал в нашу страну, а не мы бы отправились в его страну или даже в какое-либо третье государство", — заявил Трамп на этой неделе, когда его команда спешила завершить согласование деталей саммита.

"Единственное место лучше Аляски для Путина — это проведение саммита в Москве", — заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Что известно об Анкоридже

Стоит отметить, что Анкоридж - крупнейший город Аляски, расположенный на берегу залива Кука и окруженный горами Чугач. Является экономическим и транспортным центром штата, соединяющим авиалиниями Азию и Северную Америку.

Здесь более мягкий климат, чем во многих других районах Аляски, что делает город удобным для жизни и туризма.

О чем хотят договориться Трамп и Путин - мнение эксперта

Социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман считает, что президенты США и РФ они хотят договориться о передаче неоккупированной части Донбасса России в обмен на остановку боевых действий, которая "может быть при Путине только кратковременной".

"А дальше банда Трампа постарается хамским давлением заставить Зеленского признать это решение. Путин надеется таким образом получить дипломатическим путём то, что не смог захватить на войне. В этом — единственная цель его участия в переговорах", - заявил Эйдман.

По его словам, происходит повторение сценария Мюнхенского сговора.

"Тогда чехословацкая делегация тоже была вызвана в Мюнхен, но к переговорам "великих держав" не допущена. Только после того, как в час ночи 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение, в зал позвали чехословацкую делегацию. Ознакомившись с основными его пунктами, представители Чехословакии выразили протест. Но, в конечном счёте, под давлением руководства Великобритании и Франции подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судет. Именно на это рассчитывают Путин и, вероятно, Трамп", - отметил социолог.

Переговоры на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Тем временем европейские лидеры хотят встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным, поскольку боятся, что глава Белого дома может заключить сделку с российским диктатором. Как пишет The Wall Street Journal, на встрече лидеры хотят сказать, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Кроме этого европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

11 августа президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме и сделал ряд заявлений относительно мирного процесса в Украине. Детальнее читайте в материале: Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений.

Другие новости:

новости США Аляска Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры Переговоры на Аляске
