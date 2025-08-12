Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями.

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

В Европе заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой

Фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, в дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Отмечается, что Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Такой сценарий, который поддерживают некоторые европейские столицы, предусматривает замораживание линии фронта и предоставление Украине гарантий безопасности, включая поставки вооружений и перспективу вступления в НАТО. В то же время Зеленский подчеркивает: никакие договоренности не должны предусматривать дополнительных территориальных уступок.

Европейские лидеры, среди которых Эммануэль Макрон, Дональд Туск и Фридрих Мерц, заявили о недопустимости изменения международно признанных границ силой. Они планируют встречу с Трампом уже в среду, чтобы донести свои аргументы перед его переговорами с Путиным.

Сам Трамп сообщил, что на саммите попытается добиться частичного возвращения украинских земель. Однако он раскритиковал позицию Киева относительно необходимости конституционного одобрения любых территориальных изменений.

НАТО же подчеркивает, что фактическая оккупация территорий не может быть признана юридически. Украинские власти напоминают, что Россия продолжает перебрасывать войска и готовится к новым наступлениям, поэтому преждевременно говорить о готовности Кремля завершить войну.

На сегодня Россия контролирует около 20% территории Украины в пределах границ 1991 года. Международные партнеры Украины, включая Великобританию и Канаду, призывают избегать навязывания Киеву каких-либо решений, подчеркивая, что мир должен быть достигнут при участии самой Украины, а не за ее спиной.

Переговоры на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

11 августа Трамп во время общения с журналистами заявил о "визите в Россию", чтобы провести встречу с Путиным. Не исключено, что Трамп оговорился.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. По его мнению, Зеленскому, мол, необходимо будет подписать определенный документ для завершения войны.

Украина не будет отдавать России свои территории, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал США и Европу продолжить работу для поиска решения, направленного на реальные результаты и длительный мир.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, уверен, что встреча лидеров США и России на Аляске может быть успешной. Это произойдет, если она приведет к усилению давления на Путина из-за его отказа прекратить убийства в Украине.

