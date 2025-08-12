Укр
Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

Руслан Иваненко
12 августа 2025, 01:53
25
Пастор Бернс поддерживает использование всех инструментов для завершения войны и безопасности Украины.
Бернс, Путин, Трамп
Пастор Бернс подчеркивает важность усиления давления на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Читайте в материале:

  • Почему пастор Бернс считает встречу Трампа и Путина на Аляске потенциально успешной
  • Как Трамп планирует быстро оценить возможность сделки с Путиным
  • Какие шаги США уже предприняли для давления на Путина

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, уверен, что встреча лидеров США и России на Аляске может быть успешной. Это произойдет, если она приведет к усилению давления на Путина из-за его отказа прекратить убийства в Украине, пишет "Укринформ".

"Саммит на Аляске может помочь только в том случае, если приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа остановить убийства украинцев", - отметил Бернс.

видео дня

Поддержка Украины и действия администрации США

Пастор также подтвердил свою твердую поддержку народа Украины и отметил решительные действия действующей администрации США, в частности закрытие газопровода "Северный поток" и развертывание атомных подводных лодок в стратегических регионах как сигнал для России.

"Он закрыл трубопровод (Северный поток - ред.), развернул атомные подводные лодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину", - подчеркнул советник.

Санкции США и комментарии относительно переговоров

Бернс также обратил внимание на экономические санкции США против Индии за покупку дешевой российской нефти, а также прокомментировал заявления Трампа относительно возможного обмена территориями между Украиной и Россией.

"Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным - ред.), можно ли заключить сделку. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств", - добавил пастор.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Использование всех инструментов для завершения войны

По словам Бернса, сильное лидерство включает использование всех возможных инструментов - экономических, военных и дипломатических - чтобы завершить войну, после чего Украина станет свободной и безопасной.

Позиции Украины и Европы относительно перемирия

По данным журналистов, Украина и Европейский Союз настаивают на перемирии, которое предусматривает замораживание линии фронта как начальный этап для дальнейших переговоров по долговременному урегулированию конфликта.

В то же время Россия настойчиво требует от Украины территориальных уступок - в частности, передачи Донбасса и оккупированного Крыма - как условия для разблокирования перемирия и начала переговорного процесса.

Президент Владимир Зеленский твердо заявил об отсутствии намерений идти на такие уступки, а европейские лидеры подтвердили свою поддержку суверенитета Украины.

Однако существует беспокойство, что возможные договоренности между Трампом и Путиным могут игнорировать ключевые позиции Киева и Брюсселя, что ставит под сомнение перспективы справедливого урегулирования.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил встречу с Путиным в пятницу, 15 августа. Правда, он, похоже, оговорился и сказал, что якобы поедет на переговоры в Россию.

Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом по телефону в среду, 13 августа. Будут обсуждать механизмы давления на агрессора Россию и так называемые территориальные притязания режима Путина.

Журналисты Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, мол, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".

Читайте также:

О персоне: Марк Бернс

Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, который является пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним сторонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.

