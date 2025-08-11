Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

Андрей Ганчук
11 августа 2025, 19:00
312
В Украине и Европе опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, игнорирующую их основные требования.
Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg
Зеленский и лидеры Европы обсудят с Трампом его встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента України, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу в среду
  • Путин "хочет" Донбасс и Крым в обмен на начало мирного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы в среду, 13 августа, проведут телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Цель – обсуждение его встречи с руководителем Кремля Владимиром Путиным и "территориальные претензии" Москвы.

Тема разговора Украины, Европы и Трампа

Как сообщает Bloomberg, в звонке примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стрармер, а также главы правительств Италии, Польши и Финляндии.

видео дня

Указывается, что разговор будет "о дальнейших вариантах давления на Россию и "подготовке возможных мирных переговоров и связанным с ними вопросам территориальных притязаний и безопасности".

Позиции сторон

По данным журналистов, Украина и Европа настаивают на перемирии, предусматривающем заморозку линии фронта. Это первый шаг перед переговорами о долговременном урегулировании войны.

Путин "требует", чтобы Украина "уступила" РФ весь Донбасс и оккупированный Крым. Такое условие он "выдвигает" для разблокировки перемирия и начала переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, а лидеры Европы пообещали поддержку суверенитета страны. Однако они опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о сделке, которая проигнорирует некоторые ключевые требования Киева и Брюсселя.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил свою встречу с Путиным 15 августа. Правда, американский президент, похоже, оговорился и сказал, что "отправится в Россию".

В ВСУ сомневаются в окончании войны, пишет The Independent. Журналисты пишут, что мир продолжает казаться призрачным.

Путин готов "отдать" Херсонскую и Запорожскую области, пишет Financial Times. Россия "хочет" получить доступ через эти область к "сухопутному коридору" в оккупированный Крым.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Bloomberg Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:42Мир
Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:38Синоптик
Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Последние новости

20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

Реклама
19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

19:00

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

19:00

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

18:52

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

Реклама
17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

Реклама
12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
София РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять