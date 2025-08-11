Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

В Украине и Европе опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, игнорирующую их основные требования.

Зеленский и лидеры Европы обсудят с Трампом его встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента України, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Зеленский и лидеры Европы позвонят Трампу в среду

Путин "хочет" Донбасс и Крым в обмен на начало мирного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы в среду, 13 августа, проведут телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Цель – обсуждение его встречи с руководителем Кремля Владимиром Путиным и "территориальные претензии" Москвы.

Тема разговора Украины, Европы и Трампа

Как сообщает Bloomberg, в звонке примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стрармер, а также главы правительств Италии, Польши и Финляндии.

Указывается, что разговор будет "о дальнейших вариантах давления на Россию и "подготовке возможных мирных переговоров и связанным с ними вопросам территориальных притязаний и безопасности".

Позиции сторон

По данным журналистов, Украина и Европа настаивают на перемирии, предусматривающем заморозку линии фронта. Это первый шаг перед переговорами о долговременном урегулировании войны.

Путин "требует", чтобы Украина "уступила" РФ весь Донбасс и оккупированный Крым. Такое условие он "выдвигает" для разблокировки перемирия и начала переговоров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки, а лидеры Европы пообещали поддержку суверенитета страны. Однако они опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о сделке, которая проигнорирует некоторые ключевые требования Киева и Брюсселя.

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил свою встречу с Путиным 15 августа. Правда, американский президент, похоже, оговорился и сказал, что "отправится в Россию".

В ВСУ сомневаются в окончании войны, пишет The Independent. Журналисты пишут, что мир продолжает казаться призрачным.

Путин готов "отдать" Херсонскую и Запорожскую области, пишет Financial Times. Россия "хочет" получить доступ через эти область к "сухопутному коридору" в оккупированный Крым.

