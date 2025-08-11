Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

Украинские чиновники рассматривают данное предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции.

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин из видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Кремль требует от Украины внеблоковый и безъядерный статус

Такие условия являются фактически ультиматумом

Российский диктатор Владимир Путин не исключает, что Украина могла бы сохранить формальный суверенитет над Херсонской и Запорожской областями при условии, что российская сторона получит гарантированный сухопутный доступ к оккупированному Крыму через эти регионы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Украинские чиновники рассматривают данное предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции, снизить риск новых санкций и использовать политическую инициативу Дональда Трампа для достижения целей, которые российская армия не смогла реализовать на поле боя.

По данным FT, ключевые требования Кремля остаются неизменными: официальный отказ Украины от членства в НАТО, закрепление безъядерного статуса, масштабная демилитаризация и так называемая денацификация.

Аналитики подчеркивают, что такие условия являются фактически ультиматумом, противоречащим украинской Конституции и международному праву, поскольку предусматривает ограничение суверенитета и безопасности государства под давлением агрессора.

Переговоры на Аляске - последние новости

Ранее посол Украины спрогнозировала, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Накануне аналитики ISW предупреждали, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Напомним, Главред писал, что Белый дом до сих пор не подтвердил точного места проведения встречи Трампа с Путиным. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

