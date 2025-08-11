Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

Виталий Кирсанов
11 августа 2025, 17:01
443
На восточном фронте нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время.
В ВСУ сомневаются в окончании войны
В ВСУ сомневаются в окончании войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Мало кто верит, что текущие переговоры могут положить конец войне
  • Россия не откажется от своей цели - захватить всю Украину

Украинские военные выражают глубокий скептицизм по поводу мирных переговоров, а перспектива окончания войны в Украине кажется призрачной. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что на восточном фронте нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время. По мнению солдат, дипломатические усилия слишком далеки от суровой реальности поля боя, чтобы дать результат. Их сомнения проистекают из того, что, по их мнению, США месяцами не выполняли обещания о скорейшем завершении войны.

видео дня

Издание пишет, что мало кто верит, что текущие переговоры могут положить конец войне. По их словам, более вероятна кратковременная пауза в боевых действиях, прежде чем Россия возобновит наступление с большей силой.

"Как минимум, результатом станет прекращение активных боевых действий - это был бы первый признак какого-то урегулирования. Сейчас этого не происходит. И пока ведутся эти переговоры, они (россияне) лишь укрепляют свои позиции на линии фронта", - сказал командир артиллерийской группы Дмитрий Ловинюков из 148-й бригады.

Важно, что многие украинские солдаты присоединились к армии в первые дни полномасштабного вторжения, оставив гражданскую работу. Некоторые думали, что прослужат недолго. Вот почему солдаты ждут хотя бы возможности паузы в боевых действиях.

Когда в мае в Стамбуле проходили прямые переговоры между Россией и Украиной, солдаты 148-й бригады читали новости с осторожной надеждой, рассказал солдат с позывным Бронсон, который раньше работал татуировщиком. Но спустя несколько месяцев надежда сменилась чёрным юмором. Накануне крайнего срока, который, как сообщается, президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину (который впоследствии исчез из повестки дня на фоне разговоров о встрече на Аляске), российский огонь гремел каждую минуту в течение нескольких часов. Солдаты шутили, что обстрел был вызван тем, что срок "поджимал".

"Мы на своей земле. У нас нет пути назад. Мы стоим здесь, потому что выбора нет. Никто другой не придёт сюда нас защищать", - сказал Ловинюков.

Сергей Филимонов, командир батальона "Волки да Винчи" 59-й бригады, считает, что конца войне не видно, и текущие новости никак не влияют на продолжающуюся борьбу за ресурсы для оснащения подразделения, ведущего бои в районе Покровска.

"Мы готовимся к долгой войне. У нас нет иллюзий, что Россия остановится. Перемирие может быть, но мира не будет", - считает он.

Филимонов отвергает недавние разговоры об обмене территориями или подписании соглашений, считая их в лучшем случае временными решениями.

"Россия не откажется от своей цели - захватить всю Украину. Они снова нападут. Главный вопрос в том, какие гарантии безопасности мы получим и как мы поставим паузу", - заявил военный.

Солдат с позывным Мирче из 68-й бригады рассказал, что всякий раз, когда начинается новый раунд переговоров, боевые действия вокруг Покровска - ключевого приоритета России в ходе летней кампании - обостряются. По его словам, всякий раз, когда начинаются мирные переговоры, "на фронте становится страшно".

Переговоры на Аляске - последние новости

Ранее посол Украины спрогнозировала, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Накануне аналитики ISW предупреждали, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Напомним, Главред писал, что Белый дом до сих пор не подтвердил точного места проведения встречи Трампа с Путиным. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Другие новости:

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира Фронт Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

18:00Мир
Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:43Украина
Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Последние новости

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

Реклама
17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Реклама
14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

Реклама
10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять