Мало кто верит, что текущие переговоры могут положить конец войне

Россия не откажется от своей цели - захватить всю Украину

Украинские военные выражают глубокий скептицизм по поводу мирных переговоров, а перспектива окончания войны в Украине кажется призрачной. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что на восточном фронте нет никаких признаков того, что война закончится в ближайшее время. По мнению солдат, дипломатические усилия слишком далеки от суровой реальности поля боя, чтобы дать результат. Их сомнения проистекают из того, что, по их мнению, США месяцами не выполняли обещания о скорейшем завершении войны.

Издание пишет, что мало кто верит, что текущие переговоры могут положить конец войне. По их словам, более вероятна кратковременная пауза в боевых действиях, прежде чем Россия возобновит наступление с большей силой.

"Как минимум, результатом станет прекращение активных боевых действий - это был бы первый признак какого-то урегулирования. Сейчас этого не происходит. И пока ведутся эти переговоры, они (россияне) лишь укрепляют свои позиции на линии фронта", - сказал командир артиллерийской группы Дмитрий Ловинюков из 148-й бригады.

Важно, что многие украинские солдаты присоединились к армии в первые дни полномасштабного вторжения, оставив гражданскую работу. Некоторые думали, что прослужат недолго. Вот почему солдаты ждут хотя бы возможности паузы в боевых действиях.

Когда в мае в Стамбуле проходили прямые переговоры между Россией и Украиной, солдаты 148-й бригады читали новости с осторожной надеждой, рассказал солдат с позывным Бронсон, который раньше работал татуировщиком. Но спустя несколько месяцев надежда сменилась чёрным юмором. Накануне крайнего срока, который, как сообщается, президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину (который впоследствии исчез из повестки дня на фоне разговоров о встрече на Аляске), российский огонь гремел каждую минуту в течение нескольких часов. Солдаты шутили, что обстрел был вызван тем, что срок "поджимал".

"Мы на своей земле. У нас нет пути назад. Мы стоим здесь, потому что выбора нет. Никто другой не придёт сюда нас защищать", - сказал Ловинюков.

Сергей Филимонов, командир батальона "Волки да Винчи" 59-й бригады, считает, что конца войне не видно, и текущие новости никак не влияют на продолжающуюся борьбу за ресурсы для оснащения подразделения, ведущего бои в районе Покровска.

"Мы готовимся к долгой войне. У нас нет иллюзий, что Россия остановится. Перемирие может быть, но мира не будет", - считает он.

Филимонов отвергает недавние разговоры об обмене территориями или подписании соглашений, считая их в лучшем случае временными решениями.

"Россия не откажется от своей цели - захватить всю Украину. Они снова нападут. Главный вопрос в том, какие гарантии безопасности мы получим и как мы поставим паузу", - заявил военный.

Солдат с позывным Мирче из 68-й бригады рассказал, что всякий раз, когда начинается новый раунд переговоров, боевые действия вокруг Покровска - ключевого приоритета России в ходе летней кампании - обостряются. По его словам, всякий раз, когда начинаются мирные переговоры, "на фронте становится страшно".

