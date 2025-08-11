Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Анна Косик
11 августа 2025, 14:44обновлено 11 августа, 15:31
477
Кремлевский диктатор ждет момента, чтобы усилить давление.
Трамп, Путин, военная техника
На фоне переговоров на Аляске ситуация на фронте может обостриться / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Что сообщил Андрющенко:

  • Россия на фоне возможных переговоров с США усиливает свою группировку на фронте
  • Путин планирует рассорить Трампа и Зеленского
  • В планах РФ переиграть всех

15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп планирует встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Накануне в Москве уже состоялся разговор между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Путиным.

Одновременно с этими событиями на фронте фиксируется перемещение оккупационной армии страны-агрессора России. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что это не случайно.

видео дня

Как только появилась информация о возможной встрече Трампа с кремлевским диктатором, через временно оккупированный Мариуполь враг начал перебрасывать подкрепления и колонны техники на Запорожское направление.

Андрющенко отмечает, что столь масштабного перемещения сил и средств за последние два месяца еще не было. Это указывает на то, что у Путина есть четкий план, как использовать переговоры с Трампом.

"Как это все укладывается в переговоры на Аляске? План Путина очень прост: ссора Трампа и Зеленского, усиленное давление не только на Донецкую, но и Запорожскую или Херсонскую области. Это будет ему абсолютно безнаказанно сходить с рук", - пояснил он.

Кроме этого в августе на фронте в Украине могут появиться солдаты из КНДР. Это все позволит Путину в перспективе переиграть всех.

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - последние новости

Ранее посол Украины спрогнозировала, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Накануне аналитики ISW предупреждали, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Напомним, Главред писал, что Белый дом до сих пор не подтвердил точного места проведения встречи Трампа с Путиным. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Другие новости:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины Фронт Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

15:28Война
Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:44Война
СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Последние новости

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

Реклама
13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

Реклама
11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

08:58

"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 августа (обновляется)

08:29

В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

08:28

Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

08:24

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:43

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный заводВидео

Реклама
06:59

Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

06:22

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинецВидео

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять