Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Что сообщил Андрющенко:
- Россия на фоне возможных переговоров с США усиливает свою группировку на фронте
- Путин планирует рассорить Трампа и Зеленского
- В планах РФ переиграть всех
15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп планирует встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Накануне в Москве уже состоялся разговор между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Путиным.
Одновременно с этими событиями на фронте фиксируется перемещение оккупационной армии страны-агрессора России. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что это не случайно.
Как только появилась информация о возможной встрече Трампа с кремлевским диктатором, через временно оккупированный Мариуполь враг начал перебрасывать подкрепления и колонны техники на Запорожское направление.
Андрющенко отмечает, что столь масштабного перемещения сил и средств за последние два месяца еще не было. Это указывает на то, что у Путина есть четкий план, как использовать переговоры с Трампом.
"Как это все укладывается в переговоры на Аляске? План Путина очень прост: ссора Трампа и Зеленского, усиленное давление не только на Донецкую, но и Запорожскую или Херсонскую области. Это будет ему абсолютно безнаказанно сходить с рук", - пояснил он.
Кроме этого в августе на фронте в Украине могут появиться солдаты из КНДР. Это все позволит Путину в перспективе переиграть всех.
Переговоры на Аляске - последние новости
Ранее посол Украины спрогнозировала, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.
Накануне аналитики ISW предупреждали, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.
Напомним, Главред писал, что Белый дом до сих пор не подтвердил точного места проведения встречи Трампа с Путиным. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.
