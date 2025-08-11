Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Кремлевский диктатор ждет момента, чтобы усилить давление.

На фоне переговоров на Аляске ситуация на фронте может обостриться / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Что сообщил Андрющенко:

Россия на фоне возможных переговоров с США усиливает свою группировку на фронте

Путин планирует рассорить Трампа и Зеленского

В планах РФ переиграть всех

15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп планирует встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Накануне в Москве уже состоялся разговор между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Путиным.

Одновременно с этими событиями на фронте фиксируется перемещение оккупационной армии страны-агрессора России. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что это не случайно.

Как только появилась информация о возможной встрече Трампа с кремлевским диктатором, через временно оккупированный Мариуполь враг начал перебрасывать подкрепления и колонны техники на Запорожское направление.

Андрющенко отмечает, что столь масштабного перемещения сил и средств за последние два месяца еще не было. Это указывает на то, что у Путина есть четкий план, как использовать переговоры с Трампом.

"Как это все укладывается в переговоры на Аляске? План Путина очень прост: ссора Трампа и Зеленского, усиленное давление не только на Донецкую, но и Запорожскую или Херсонскую области. Это будет ему абсолютно безнаказанно сходить с рук", - пояснил он.

Кроме этого в августе на фронте в Украине могут появиться солдаты из КНДР. Это все позволит Путину в перспективе переиграть всех.

Аляска / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - последние новости

Ранее посол Украины спрогнозировала, что на переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Накануне аналитики ISW предупреждали, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Напомним, Главред писал, что Белый дом до сих пор не подтвердил точного места проведения встречи Трампа с Путиным. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

