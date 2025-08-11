На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

Военный рассказал, что впервые с начала полномасштабного вторжения видит такое количество российских военных.

Как враг изменил тактику продвижения на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сказал Отченаш:

Военные фиксируют увеличение количества личного состава РФ на фронте

Оккупанты изменили тактику наступления

Россиян интересует продвижение на север

На отдельных участках фронта страна-агрессор Россия собрала невероятно большое количество военных. Об этом в эфире Киев24 сообщил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

"За все мое участие в войне с 2022 года по сегодня я никогда не видел такого большого количества россиян, при том, что наша бригада стояла на самых сложных направлениях, начиная от Бахмута, заканчивая операциями в Северском районе и тому подобное. Сейчас ситуация действительно сложная, потому что противника нереально огромное количество", - отметил военный. видео дня

По его словам, враг изменил свою тактику и командование РФ теперь поставило другую задачу оккупантам. Целью РФ является не захват населенных пунктов. Россия применяет такое количество живой силы, чтобы обходить города и села, продвигаясь на север. Именно к прорыву этого направления готовится РФ.

"Они (оккупанты - Главред) пытаются находить наши сложные места и продвигаться", - добавил Отченаш.

Насколько успешно россияне продвигаются на фронте

Недавно Минобороны Британии опубликовало отчет, согласно которому в июле оккупационные войска захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории.

Выяснилось, что такое же количество территорий заняли оккупанты и в июне. При этом враг продолжил тактическое продвижение по Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от города Покровск.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины несколько дней подряд проводят контратаки на Купянском направлении в Харьковской области. Бойцам удалось добиться успехов. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Ранее сообщалось, что в июле украинский город Покровск оказался в центре внимания из-за попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По информации мониторингового проекта DeepState, в операции участвовали около 150 российских диверсантов.

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупационных войск населенный пункт Бессаловка Белопольской городской общины Сумской области.

О персоне: Андрей Отченаш Андрей Отченаш - командира экипажа беспилотного авиационного комплекса (БПЛА) "Кара Небесная" в составе 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" (Национальная гвардия Украины). Занимается модернизацией применения беспилотников, анализирует вражеские тактики и способствует обороне в ключевых направлениях.

