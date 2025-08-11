На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

Что сказал Отченаш:
- Военные фиксируют увеличение количества личного состава РФ на фронте
- Оккупанты изменили тактику наступления
- Россиян интересует продвижение на север
На отдельных участках фронта страна-агрессор Россия собрала невероятно большое количество военных. Об этом в эфире Киев24 сообщил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.
"За все мое участие в войне с 2022 года по сегодня я никогда не видел такого большого количества россиян, при том, что наша бригада стояла на самых сложных направлениях, начиная от Бахмута, заканчивая операциями в Северском районе и тому подобное. Сейчас ситуация действительно сложная, потому что противника нереально огромное количество", - отметил военный.видео дня
По его словам, враг изменил свою тактику и командование РФ теперь поставило другую задачу оккупантам. Целью РФ является не захват населенных пунктов. Россия применяет такое количество живой силы, чтобы обходить города и села, продвигаясь на север. Именно к прорыву этого направления готовится РФ.
"Они (оккупанты - Главред) пытаются находить наши сложные места и продвигаться", - добавил Отченаш.
Насколько успешно россияне продвигаются на фронте
Недавно Минобороны Британии опубликовало отчет, согласно которому в июле оккупационные войска захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории.
Выяснилось, что такое же количество территорий заняли оккупанты и в июне. При этом враг продолжил тактическое продвижение по Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от города Покровск.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины несколько дней подряд проводят контратаки на Купянском направлении в Харьковской области. Бойцам удалось добиться успехов. Об этом заявили в Институте изучения войны.
Ранее сообщалось, что в июле украинский город Покровск оказался в центре внимания из-за попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По информации мониторингового проекта DeepState, в операции участвовали около 150 российских диверсантов.
Накануне стало известно, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупационных войск населенный пункт Бессаловка Белопольской городской общины Сумской области.
Читайте также:
- Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз
- Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют
- Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia
О персоне: Андрей Отченаш
Андрей Отченаш - командира экипажа беспилотного авиационного комплекса (БПЛА) "Кара Небесная" в составе 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" (Национальная гвардия Украины). Занимается модернизацией применения беспилотников, анализирует вражеские тактики и способствует обороне в ключевых направлениях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред