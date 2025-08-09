На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

Оккупанты имеют тактические успехи в Донецкой области, но на Сумщине ситуация у них критическая.

Сколько территорий захватили россияне за месяц / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 61 ОМБр

Что сообщили разведчики:

Россияне не повысили темпы продвижения по украинским территориям в июле

В Донецкой области оккупанты продолжают тактическое продвижение

В Сумской области наступление оккупантов остановилось

В июле оккупационные войска страны-агрессора России захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X.

Такие же количество территорий заняли оккупанты и в июне. Враг продолжил тактическое продвижение по Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от города Покровск.

Покровск / Инфографика: Главред

По состоянию на начало августа оккупанты все еще пытаются окружить город и давить на логистические маршруты украинских войск. По состоянию на сейчас, как утверждают британские разведчики, оккупирована почти вся территория Донецкой области к югу от Покровска.

В то же время на Сумском направлении у противника нет никаких успехов в течение последних двух недель. Британцы предполагают, что планы России по созданию там буферной зоны сорвали украинские контратаки и постоянные потери в армии РФ.

Например, подразделения 51-го воздушно-десантного полка России в Сумской области отказываются выполнять приказы из-за "мясных штурмов". Также на командиров оккупанты часто подавали жалобы из-за приказов о пехотных атаках с большими потерями.

Потери россиян в войне против Украины - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путину, похоже, безразличны потери в войне против Украины. При этом Москва теряет по 5 тысяч военных каждую неделю.

Накануне стало известно, что по состоянию на 12 июня текущего года потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек.

Напомним, Главред писал, что по информации главнокомандующего Александра Сырского, только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.

Об источнике: Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

