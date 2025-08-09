На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

Что сообщили разведчики:
- Россияне не повысили темпы продвижения по украинским территориям в июле
- В Донецкой области оккупанты продолжают тактическое продвижение
- В Сумской области наступление оккупантов остановилось
В июле оккупационные войска страны-агрессора России захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в соцсети X.
Такие же количество территорий заняли оккупанты и в июне. Враг продолжил тактическое продвижение по Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от города Покровск.
По состоянию на начало августа оккупанты все еще пытаются окружить город и давить на логистические маршруты украинских войск. По состоянию на сейчас, как утверждают британские разведчики, оккупирована почти вся территория Донецкой области к югу от Покровска.
В то же время на Сумском направлении у противника нет никаких успехов в течение последних двух недель. Британцы предполагают, что планы России по созданию там буферной зоны сорвали украинские контратаки и постоянные потери в армии РФ.
Например, подразделения 51-го воздушно-десантного полка России в Сумской области отказываются выполнять приказы из-за "мясных штурмов". Также на командиров оккупанты часто подавали жалобы из-за приказов о пехотных атаках с большими потерями.
Потери россиян в войне против Украины - последние новости
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путину, похоже, безразличны потери в войне против Украины. При этом Москва теряет по 5 тысяч военных каждую неделю.
Накануне стало известно, что по состоянию на 12 июня текущего года потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек.
Напомним, Главред писал, что по информации главнокомандующего Александра Сырского, только за июль украинские военные ликвидировали более 33 тысяч российских солдат.
Об источнике: Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
