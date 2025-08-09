Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Вы узнаете:
- Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе
- От чего будут зависеть эти изменения
Курс валют на следующей неделе не претерпит особых изменений. Курс доллара будет находиться на уровне ниже 42 грн, а евро будет колебаться в промежутке 48-50 грн.
Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой, пишет "РБК-Украина". Он отметил, что курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". По словам банкира, текущие колебания доллара будут небольшими, а разница между курсами покупки и продажи - минимальной.
"Также стоит заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - отметил он.
В то же время цена на евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро и соответствующей стоимости гривны к доллару. Лесовой отметил, что нестабильность курса евро будет ожидаемой.
Банкир отметил, что изменения, которые произойдут с курсом доллара и евро, будут продиктованы геополитическими факторами, как было и в предыдущие несколько месяцев.
"Иначе говоря, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может слишком упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - сказал Лесовой.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
