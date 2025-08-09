Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Курс евро будет достаточно нестабильным - он будет меняться более динамично, чем курс доллара.

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе

От чего будут зависеть эти изменения

Курс валют на следующей неделе не претерпит особых изменений. Курс доллара будет находиться на уровне ниже 42 грн, а евро будет колебаться в промежутке 48-50 грн.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой, пишет "РБК-Украина". Он отметил, что курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". По словам банкира, текущие колебания доллара будут небольшими, а разница между курсами покупки и продажи - минимальной.

"Также стоит заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - отметил он.

В то же время цена на евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро и соответствующей стоимости гривны к доллару. Лесовой отметил, что нестабильность курса евро будет ожидаемой.

Банкир отметил, что изменения, которые произойдут с курсом доллара и евро, будут продиктованы геополитическими факторами, как было и в предыдущие несколько месяцев.

"Иначе говоря, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может слишком упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - сказал Лесовой.

Курс евро в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в НБУ сделали громкое заявление об отказе от доллара. Весь вопрос сводится к тому, от какой валюты ведется расчет официального курса и с помощью какой валюты НБУ сглаживает колебания на рынке.

Также ранее сообщалось, что доллар и евро летят в пропасть - в Украине переписали цены на валюту. Гривна укрепляет свои позиции.

Напомним, появился неутешительный прогноз, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

