'Мы это решение примем': в НБУ сделали громкое заявление об отказе от доллара

Весь вопрос сводится к тому, от какой валюты ведется расчет официального курса и с помощью какой валюты НБУ сглаживает колебания на рынке.

Пышный рассказал, когда гривну могут привязать к евро / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

О чем сказал Пышный:

Переход на евро возможен, но не в ближайшее время

Решение о смене валюты будет принято после глубокого анализа

Уже не один год продолжаются дискуссии о том, стоит ли Украине сейчас отказываться от ориентации гривны на доллар. Однако, как пояснил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина, для большинства граждан такое изменение не будет иметь ощутимого эффекта.

Пышный объясняет, что Нацбанк принимает решение, исходя из потребностей экономики и принципов стабильности, а главное сейчас - поддержка стратегических направлений развития и эффективное управление рисками.

"Если это нужно будет делать, мы это решение примем, и вы даже не почувствуете этого. У нас нет курсовой привязки, она была до октября 2023 года. Поэтому, по сути, вопрос только в курсообразующей валюте. Если проще, то к какой валюте рассчитывается официальный курс гривны изначально и к какой валюте могут сглаживать курсовые колебания интервенции НБУ", - говорит глава НБУ.

Как изменился курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

По словам Пышного, это скорее технический аспект, который решается на уровне внутренней операционной модели Нацбанка после тщательного анализа.

"Это решение не быстрое и не будет принято завтра или послезавтра. Но мы ежедневно мониторим ситуацию", - отметил Пышный.

Он добавил, что НБУ сохраняет устойчивость, одновременно оставаясь гибким и готовым к изменениям.

"При принятии решений мы глубоко погружаемся в анализ ситуации, анализируем различные сценарии развития и выбираем лучший с точки зрения баланса рисков", - Пышный.

Курс валют - последние новости Украины

Прогнозы инвестиционной компании Dragon Capital указывают на возможный рост курса доллара в Украине. Согласно их расчетам, к концу 2025 года курс может достичь 43,5 гривны за доллар, а к концу 2026 года - 46 гривен.

Главред отмечал, что финансовый аналитик Андрей Шевчишин утверждает, что с начала 2025 года по июль евро заметно укрепился по отношению к доллару. Рост составил примерно 13-15%.

В то же время, эксперт Александр Хмелевский утверждает, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной. По его мнению, существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами, не произошло.

