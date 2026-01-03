Укр
Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

Мария Николишин
3 января 2026, 08:53
Информация о пострадавших не поступала.
Удар РФ по Николаеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ночью Россия атаковала Николаев Шахедами
  • Целью удара была критическая инфраструктура
  • В результате атаки произошло обесточивание части населенных пунктов

В ночь на 3 января в Николаеве прогремела серия взрывов. Страна-агрессор Россия направила на город десятки ударных беспилотников. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области", - написал он.

По его словам, в результате атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

"С ночи энергетики осуществляют работы по восстановлению. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ким также добавил, что днем враг атаковал пригород Николаева ударным дроном, предварительно - БпЛА типа "Молния". В результате было повреждено здание АЗС и два автомобиля. Пострадавших нет.

"Также вчера враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет", - подытожил глава ОГА.

Прекратятся ли удары РФ по энергетике

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что удары России по инфраструктуре будут продолжаться, хотя запасы ракет и дронов у врага не безграничны.

"Россияне их штампуют, но так или иначе мы видим, что, несмотря на комбинированность атак, их массированность и смену тактик, враг так и не достигает того эффекта, на который рассчитывает. То, что мы пройдем зиму - независимо от того, как именно, - вовсе не означает, что после этого враг прекратит удары", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря около 14:30 страна-агрессор Россия атаковала Харьков. В городе прогремели громкие взрывы. Удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города.

Страна-агрессор Россия в ночь на 2 января атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр.

Кроме того, 1 января Россия нанесла авиаудар по экопарку под Харьковом. В результате атаки ранения получила волонтер. Кроме этого ранены получили животные, полностью разрушен "зимник" хищников и зимнее помещение для птицы.

О персоне: Виталий Ким

Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек.

У Виталия Кима есть жена - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОГА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

