Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 6 августа
- На сколько упал доллар
- На сколько подорожал курс евро
Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и немного снизил курс доллара на 6 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На среду, 6 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,68 грн/долл., что на 11 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,09 грн/евро, что на 20 копеек больше, чем 5 августа. Относительно евро гривна сильно ослабила свои позиции.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года, но к концу 2026 года валюта может стоить уже 46 гривен.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%.
В то же время эксперт Александр Хмелевский сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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