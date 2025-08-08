Украинцам начислили космические пенсии: кто и как получает 300 тысяч от государства

Эти спецпенсии являются чрезвычайно высокими по сравнению с максимальными пенсиями для других профессий.

Кто получает самые высокие пенсии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем речь:

Кому в Украине пенсия превышает 200 тысяч гривен в месяц

Представители какой профессии получают до 390 тыс. грн пенсии в месяц

В Украине отдельные категории должностных лиц, а именно судьи, прокуроры и некоторые народные депутаты, получают от государства специальные пенсии, которые значительно превышают доходы большинства работающих граждан. Об этом в своем Telegram сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Самые высокие пенсии получают судьи: некоторые из них ежемесячно получают до 390 тыс. грн, другие около 320 тыс. грн.

Прокуроры получают спецпенсии в пределах от 119 до 219 тыс. грн в месяц. Среди бывших народных депутатов есть один, чья пенсия составляет 246 тыс. грн ежемесячно. Большинство же экс-депутатов получают от 22 до 60 тыс. грн.

Для сравнения, максимальная пенсия шахтеров в Украине всего 29 тыс. грн.

В то же время Главред рассказывал, какие категории пенсионеров получат помощь в августе.

Некоторые граждане получат эти средства автоматически. Другие должны будут лично обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление.

По информации ПФУ, эта помощь предоставляется на основании законов Украины "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".

Согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году единовременную выплату в размере 1000 грн получат три категории граждан:

участники боевых действий (УБД);

лица, пострадавшие от нацистского режима;

пострадавшие во время Революции Достоинства.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред рассказывал о замечательной возможности украинцев самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Новые изменения в законодательстве позволяют более индивидуально подойти к расчету пенсионных выплат, используя различные инструменты.

Кроме того, некоторые пенсионеры в августе получат дополнительные выплаты. В зависимости от категории, к которой они относятся, сумма может составлять от 450 до 3100 гривен, которые будут начислены вместе с основной пенсией.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак раскрыла новые детали относительно возможного повышения пенсий в 2025 году. Как известно, последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, проводилась в марте.

Больше экономических новостей:

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

