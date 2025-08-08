Украинцам разрешили служить только по месту жительства: кто имеет право

В 2025 году определенные категории граждан могут служить ближе к дому, если подадут соответствующий рапорт и документы, подтверждающие их статус.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-razreshili-sluzhit-tolko-po-mestu-zhitelstva-kto-imeet-pravo-10688096.html Ссылка скопирована

Кому можно остаться в своем городе/ Коллаж: Главред, фото: 45 ОМБр, УНИАН

Коротко:

Кто может служить в армии возле дома в 2025 году

Как официально оформить службу недалеко от дома

Министерство обороны Украины сообщило, что граждане, которые имеют официальную отсрочку от мобилизации согласно статье 23 Закона о мобилизации, могут пойти на военную службу только добровольно, подписав контракт.

"При этом отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их проживания, как это предусматривалось предыдущей редакцией вышеуказанной статьи закона", - ответили в Минобороны РБК Украина. видео дня

В 2025 году определенные категории граждан смогут проходить службу вблизи своего дома, если они этого хотят и имеют подтверждающие документы.

К таким лицам относятся:

Родители трех и более несовершеннолетних детей.

Одинокие матери или отцы с детьми до 18 лет.

Опекуны детей с инвалидностью.

Лица, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями (онкология, диабет І типа, ДЦП и т.д.).

Те, кто заботится о тяжелобольных родственниках при наличии медицинских справок.

Люди, у которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Лица с инвалидностью, подписавшие контракт добровольно.

Родители мобилизованных, если их ребенок на службе еще несовершеннолетний (в исключительных случаях).

Порядок оформления:

Подать рапорт с просьбой служить рядом с местом жительства. Приложить документы, подтверждающие право на такую возможность. Дождаться решения командования и проверки наличия свободных должностей.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Главред писал о том, что выпускницы медицинских и фармацевтических учебных заведений теперь автоматически становятся на воинский учет. После получения соответствующего образования, у них будет 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии. Если женщина не появится в установленный срок, ее могут объявить в розыск.

Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК и СП уже работают в "мобильном" формате. Это не означает, что они передвигаются на транспорте, а скорее, что их работа организована более гибко.

Кроме этого, ТЦК и СП больше не имеют права налагать штрафы на граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных, если с момента нарушения прошел один год. После этого срока, согласно закону, ответственность не предусмотрена.

Больше важных новостей:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред