Украинцам разрешили служить только по месту жительства: кто имеет право

- Кто может служить в армии возле дома в 2025 году
- Как официально оформить службу недалеко от дома
Министерство обороны Украины сообщило, что граждане, которые имеют официальную отсрочку от мобилизации согласно статье 23 Закона о мобилизации, могут пойти на военную службу только добровольно, подписав контракт.
"При этом отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их проживания, как это предусматривалось предыдущей редакцией вышеуказанной статьи закона", - ответили в Минобороны РБК Украина.
В 2025 году определенные категории граждан смогут проходить службу вблизи своего дома, если они этого хотят и имеют подтверждающие документы.
К таким лицам относятся:
- Родители трех и более несовершеннолетних детей.
- Одинокие матери или отцы с детьми до 18 лет.
- Опекуны детей с инвалидностью.
- Лица, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями (онкология, диабет І типа, ДЦП и т.д.).
- Те, кто заботится о тяжелобольных родственниках при наличии медицинских справок.
- Люди, у которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.
- Лица с инвалидностью, подписавшие контракт добровольно.
- Родители мобилизованных, если их ребенок на службе еще несовершеннолетний (в исключительных случаях).
Порядок оформления:
- Подать рапорт с просьбой служить рядом с местом жительства.
- Приложить документы, подтверждающие право на такую возможность.
- Дождаться решения командования и проверки наличия свободных должностей.
Главред писал о том, что выпускницы медицинских и фармацевтических учебных заведений теперь автоматически становятся на воинский учет. После получения соответствующего образования, у них будет 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии. Если женщина не появится в установленный срок, ее могут объявить в розыск.
Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК и СП уже работают в "мобильном" формате. Это не означает, что они передвигаются на транспорте, а скорее, что их работа организована более гибко.
Кроме этого, ТЦК и СП больше не имеют права налагать штрафы на граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных, если с момента нарушения прошел один год. После этого срока, согласно закону, ответственность не предусмотрена.
