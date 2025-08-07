Читать на украинском
Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира

Даяна Швец
7 августа 2025, 14:58
322
Источники издания сообщают, что Трамповская администрация сделала Кремлю чрезвычайно выгодное предложение.
Что означает новый план Трампа по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

О чем идет речь:

  • Встреча Виткоффа с Путиным изменила ход событий
  • Трамп предложил России компромисс
  • США предлагают перемирие без гарантий по НАТО

Встреча, состоявшаяся в среду между специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Путиным, вероятно, стала итогом нынешнего курса Дональда Трампа в отношении России. Как пишет издание Onet, главной темой разговора стала идея перемирия, предложенного Москве от имени США после предварительного согласования с европейскими партнерами.

Советник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Соединенные Штаты и Россия договорились об организации личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

"Возможный отказ Москвы от этого предложения будет означать, что даже самые благосклонные к ней политики вынуждены будут отказаться от иллюзий относительно компромиссного соглашения с Россией", - пишет издание.

Также Ушаков заявил, что США выдвинули предложение по Украине, которое Россия считает приемлемым.

"Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", - сказал Ушаков.

Ушаков заявил о выгодном предложении США
Ушаков заявил о выгодном предложении США / фото: тг-канал Главред

Что США предложили России для установления мира в Украине

Суть американской инициативы заключается в следующем:

  • установление перемирия в Украине (но не полноценного мира);
  • фактическое замораживание вопроса об оккупированных территориях - предлагается отложить решение этого вопроса на 49 или 99 лет;
  • постепенная отмена основных санкций против РФ и потенциальное возвращение к энергетическому партнерству, включая импорт нефти и газа из России.

Важно указать, что предложение не содержит пунктов, на которых Кремль настаивал больше всего:

  • гарантий относительно нерасширения НАТО;
  • прекращения военной поддержки Украины.

По данным источников, именно последний пункт, несмотря на все, Россия потенциально готова принять.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Ядерная риторика Вашингтона и Москвы, как давление друг на друга

На данный момент неизвестно, согласится ли Кремль на эти условия. По сообщениям Onet, еще несколько дней назад вероятность положительного ответа была значительно выше.

Журналисты обращают внимание также и на обострение ситуации в отношениях между Москвой и Вашингтоном, в частности, взаимная эскалация ядерной риторики.

"В случае заключения соглашения, Трамп пошел бы на значительные уступки России, а Путин согласился бы прекратить войну, не достигнув ее целей. Поэтому им выгодно подавать это так, будто они пошли на сделку перед угрозой ядерных ударов между США и Россией. Таким образом, рост напряжения, вопреки логике, свидетельствует о том, что сделка ближе, чем кажется. Проблема заключается в том, что в последнее время Москва снова могла усилить свою позицию", - говорится в публикации.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин, планируют встретиться в ближайшие дни. Сейчас стороны активно работают над организацией этой встречи.

В то же время, по данным Politico, Кремль продолжает затягивать любые переговоры о прекращении огня с Украиной. И это происходит несмотря на угрозы Дональда Трампа ввести жесткие пошлины до 8 августа.

Посол Украины в Анкаре, Нариман Джелял, считает, что лучшим посредником для организации переговоров между президентами Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является Турция.

Об источнике: Onet

Onet - это крупнейший польскоязычный интернет-портал, который был основан в 1996 году компанией Optimus (ныне CD Projekt). С 2012 года он контролируется медиакомпанией Ringier Axel Springer Polska, которая владеет 100% акций портала. Onet является одним из самых популярных и часто цитируемых источников информации в Польше, охватывая широкий спектр тем: от новостей, спорта и бизнеса до культуры, технологий и стиля жизни, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

