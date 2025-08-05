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Кремль тянет резину: состоятся ли переговоры Зеленского и Путина - Politico

Анна Ярославская
5 августа 2025, 10:03
948
РФ выдвигает заведомо неприемлемые условия, чтобы имитировать готовность к диалогу и использовать задержки в переговорах, чтобы захватывать новые территории.
Путин, Зеленский
Кремль выдвигает заведомо неприемлемые условия, чтобы имитировать готовность к диалогу / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Главное:

  • Путин затягивет переговоры о перемирии
  • Трамп требует немедленного прекращения огня от РФ
  • Украина настаивает на прямом диалоге

Кремль продолжает затягивать любые потенциальные переговоры по прекращению огня с Украиной. Как пишет Politico, это происходит даже на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины до 8 августа.

Издание напоминает слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что президент России Владимир Путин "не исключает" встречи со своим украинским коллегой, но только после завершения некоей "работы". По его словам, эта работа "пока не проведена".

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"Последнее заявление, опубликованное в понедельник пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, является очередной попыткой Москвы избежать серьёзных переговоров после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от России согласиться на прекращение огня к 8 августа, иначе Россия будет подвергнута пошлинам. Первоначально Трамп дал России 50-дневный срок, но сократил его на прошлой неделе, выразив "разочарование" Путиным", - говорится в статье.

На прошлой неделе президент Украины Зеленский призвал к встрече с Путиным.

"Мы понимаем, кто принимает решения в России, и поэтому Украина в очередной раз предлагает выйти за рамки технических переговоров — не обмениваться заявлениями, а встретиться на уровне лидеров", — написал Зеленский в своем посте в соцсети X 1 августа.

Тем временем Кремль неоднократно намекал на перспективу переговоров с Украиной о прекращении войны, выдвигая при этом невыполнимые условия, используя задержки для продолжения обстрелов и захвата новых территорий.

Есть ли шанс на встречу Зеленского и Путина - прогноз эксперта

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" и благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок счиатет маловероятной перспективу встречи между Зеленским и Путиным.

"На данном этапе я не вижу никаких предпосылок или перспектив касательно проведения такой встречи. Украина в очередной раз пытается показать Трампу, что Киев для прекращения войны готов контактировать с Москвой как на уровне рабочих групп, так и на высшем политическом уровне. А Россия, в свою очередь, занимается лишь спекуляциями", — отметил он в колонке для Главреда.

Клочок напомнил, что прошлые переговоры в Турции показали: Стамбул является лишь площадкой для технической организации, а не реального диалога.

По его словам, заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о якобы достигнутой "принципиальной договорённости" по организации встречи лидеров в Турции — не более чем иллюзия, цель которой — продемонстрировать несуществующий дипломатический прогресс.

"Это всего лишь попытка Анкары сохранить лицо и создать впечатление посредничества — не более того. Принципиальное согласие якобы существует уже несколько месяцев, а саммит обещали ещё в июне. Но его не произошло, потому что Путину встреча с Зеленским не нужна. Он этого не хочет", — пояснил эксперт.

Кроме того, Клочок предполагает, что Путин больше заинтересован во встрече с Дональдом Трампом — якобы в сентябре, на мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако остаётся под вопросом, поедет ли туда сам Трамп.

Встреча Зеленского с Путиным - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин может пойти на переговоры с Зеленским только в том случае, если Запад примет жесткие меры. С Путиным можно разговаривать в определенном формате, и если он в присутствии президента США Дональда Трампа и турецкого главы государства Реджепа Эрдогана возьмет на себя обязательства и не выполнит их, ситуация будет выглядеть уже по-другому.

Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что именно Турция является лучшей страной-посредницей для организации переговоров с участием президентов Владимира Зеленского, Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

По данным СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни прибудет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Во время переговоров лидеры обсудят усилия Анкары по мирному урегулированию войны, развязанной Россией против Украины.

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