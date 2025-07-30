Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

Главное:
- Санкции Запада посадят Путина за стол переговоров с Зеленским
- Путин может пойти только на заморозку войны
- Встреча при участии Эрдогана или Трампа усложнит ситуацию для Путина
Глава страны-оккупанта России Владимир Путин может пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Путиным только в том случае, если Запад примет жесткие меры. С Путиным можно разговаривать в определенном формате, и если он в присутствии президента США Дональда Трампа и турецкого главы государства Реджепа Эрдогана возьмет на себя обязательства и не выполнит их, ситуация будет выглядеть уже по-другому. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Какова вероятность встречи Зеленского и Путина
Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Зеленский и Путин могут встретиться при посредниках в случае, если санкции Запада начнут работать.
"Вероятность безусловно существует (встречи между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и Трампом), если санкции начнут работать. Опять же, не заявления, а санкции начнут работать и цена войны будет резко расти для России и для окружения Путина", - говорит чиновник.
Как полагает советник главы ОП, для проведения такой встречи таже нужно запретить людям из близкого окружения Путина передвигаться по миру.
"Это может сработать и заставить Путина на встречу для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня", - сказал Подоляк.
Путин пойдет только на заморозку?
Впрочем, как полагает Михаил Подоляк, встреча на высшем политическом уровне будет означать не остановку, а фактическую заморозку войны. Поскольку кремлевский руководитель будет искать возможности для того, чтобы возобновить боевые действия.
Какова цель Зеленского на переговорах с Путиным
Чиновник также акцентировал внимание на том, что переговоры напрямую с Путиным необходимы для принятия конкретных решений.
"Президент Украины четко понимает, что никто из этих Мединских (глава российской делегации Владимир Мединский) и т.д., тот же Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров) не уполномоченые на что-то люди. Безусловно они не принимают никаких решений, даже вести себя адекватно не могут", - сказал советник руководителя Офиса президента.
"Можно будет разговаривать в другом формате"
Кроме того, он добавил, что с Путиным "можно будет разговаривать в другом формате". К примеру, если глава Кремля на переговорах, где будут Трамп или Эрдоган, возьмет на себя обязательства и не выполнит, то все это станет выглядеть "совсем по-другому".
Возможная встреча Зеленского и Путина – новости по теме:
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев ждет ответа от Москвы по поводу возможности проведения встречи с Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече должны присутствовать представители Европы.
Встреча с Зеленским и Путиным состоится, сказал Дональд Трамп. Американский президент не привел конкретики, однако предупредил Россию об усилении санкций.
Шансы на встречу Зеленского с Путиным растут, считает заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Россия вместо принятия решений пытается "выстроить инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить эту ситуацию Трампу.
Другие новости:
- У Трампа сделали неожиданное заявление о сроках завершения войны
- Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войны
- Трамп наказал Индию за войну Путина: Нью-Дели получил пошлины в 25%
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред