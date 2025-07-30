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Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП

Андрей Ганчук
30 июля 2025, 18:27
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Зеленский может разговаривать с Путиным в совсем другом формате, считает Михаил Подоляк.
Путина посадят за переговоры с Зеленским только при одном условии – ОП
Путин будет искать способы продолжать войну даже после возможных переговоров - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное:

  • Санкции Запада посадят Путина за стол переговоров с Зеленским
  • Путин может пойти только на заморозку войны
  • Встреча при участии Эрдогана или Трампа усложнит ситуацию для Путина

Глава страны-оккупанта России Владимир Путин может пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Путиным только в том случае, если Запад примет жесткие меры. С Путиным можно разговаривать в определенном формате, и если он в присутствии президента США Дональда Трампа и турецкого главы государства Реджепа Эрдогана возьмет на себя обязательства и не выполнит их, ситуация будет выглядеть уже по-другому. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Какова вероятность встречи Зеленского и Путина

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Зеленский и Путин могут встретиться при посредниках в случае, если санкции Запада начнут работать.

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"Вероятность безусловно существует (встречи между Зеленским, Путиным, Эрдоганом и Трампом), если санкции начнут работать. Опять же, не заявления, а санкции начнут работать и цена войны будет резко расти для России и для окружения Путина", - говорит чиновник.

Как полагает советник главы ОП, для проведения такой встречи таже нужно запретить людям из близкого окружения Путина передвигаться по миру.

"Это может сработать и заставить Путина на встречу для того, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня", - сказал Подоляк.

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Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Путин пойдет только на заморозку?

Впрочем, как полагает Михаил Подоляк, встреча на высшем политическом уровне будет означать не остановку, а фактическую заморозку войны. Поскольку кремлевский руководитель будет искать возможности для того, чтобы возобновить боевые действия.

Какова цель Зеленского на переговорах с Путиным

Чиновник также акцентировал внимание на том, что переговоры напрямую с Путиным необходимы для принятия конкретных решений.

"Президент Украины четко понимает, что никто из этих Мединских (глава российской делегации Владимир Мединский) и т.д., тот же Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров) не уполномоченые на что-то люди. Безусловно они не принимают никаких решений, даже вести себя адекватно не могут", - сказал советник руководителя Офиса президента.

"Можно будет разговаривать в другом формате"

Кроме того, он добавил, что с Путиным "можно будет разговаривать в другом формате". К примеру, если глава Кремля на переговорах, где будут Трамп или Эрдоган, возьмет на себя обязательства и не выполнит, то все это станет выглядеть "совсем по-другому".

Возможная встреча Зеленского и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев ждет ответа от Москвы по поводу возможности проведения встречи с Путиным до конца августа. По словам Зеленского, на встрече должны присутствовать представители Европы.

Встреча с Зеленским и Путиным состоится, сказал Дональд Трамп. Американский президент не привел конкретики, однако предупредил Россию об усилении санкций.

Шансы на встречу Зеленского с Путиным растут, считает заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Россия вместо принятия решений пытается "выстроить инфраструктуру бесконечных разговоров" и предложить эту ситуацию Трампу.

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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