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Президент Турции в ближайшие дни посетит Киев: о чем Эрдоган поговорит с Зеленским

Анна Ярославская
5 августа 2025, 07:00
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Анкара была одной из немногих стран, которая вела переговоры с обеими сторонами с начала войны.
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский встретятся в Киеве - СМИ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • Президент Эрдоган приедет с визитом в Украину
  • Турция и Украина должны ратифицировать соглашение о свободной торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни прибудет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет турецкое издание Turkiye Gazetesi со ссылкой на украинского посла в Анкаре Наримана Джеляла.

"Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял объявил, что президент Эрдоган вскоре посетит Киев, и одной из важнейших тем переговоров будет ратификация соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.

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Также ожидается, что во время переговоров лидеры обсудят усилия Анкары по мирному урегулированию войны, развязанной Россией против Украины.

Отметим, Анкара была одной из немногих стран, которая вела переговоры с обеими сторонами с начала войны.

Визит президента Эрдогана последовал за переговорами между Украиной и Россией в Стамбуле, где стороны достигли соглашения об обмене 1200 военнопленными. Зеленский поблагодарил Эрдогана за его роль в этом процессе и предложил лидерам встретиться снова до конца августа.

Отметим, Турция сыграла ведущую роль в заключении важнейших соглашений, таких как соглашение о Черноморском зерновом коридоре.

Как писал Главред, в конец июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и РФ могут договориться о завершении войны. Он уже готовит "стол мира" в Турции. Эрдоган утверждает, что он активизировал дипломатические усилия ради мира. Сама же Анкара "придерживается политики, выступающей за мир".

Переговоры в Стамбуле и мирные усилия Анкары - главное

Как писал Главред, в мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры сначала с Владимиром Путиным, а затем - с Владимиром Зеленским. Основной темой обоих разговоров было достижение прекращения войны.

Эрдоган также заявил о готовности Турции способствовать установлению режима тишины и устойчивого мира, а также выступить посредником в прямых переговорах между Киевом и Москвой.

23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина потребовала полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

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