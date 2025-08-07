Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

Коротко:
- Что нужно знать о выплате 1 000 грн в августе
- Кому назначена выплата ко Дню Независимости
- Кто получит автоматически, а кому надо обращаться отдельно
Ко Дню Независимости 2025 года отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату в размере 1 000 гривен в дополнение к своей пенсии. Часть граждан получит эти средства автоматически вместе с августовской пенсией, другим придется обращаться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Кто именно имеет право на единовременное пособие ко Дню Независимости?
Как объясняют в ПФУ, основанием для начисления этой помощи являются положения двух украинских законов: "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".
Кабинет Министров постановил, что в 2025 году единовременная выплата в 1 000 грн назначается трем категориям.
1. Участники боевых действий (УБД).
Это лица, которые принимали участие в боевых операциях, защищали территориальную целостность и независимость Украины, а также были привлечены к обеспечению обороны страны. Для получения выплаты необходимо иметь официальный статус участника боевых действий.
2. Лица, которые пострадали от нацистского режима.
Сюда входят:
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;
- граждане, насильно вывезенные из СССР на работы в Германию или страны-союзники;
- дети, рожденные в неволе, где находились их родители;
- дети подпольщиков и партизан, пострадавших от преследований и репрессий за борьбу с нацистами.
3. Пострадавшие во время Революции Достоинства.
Помощь предусмотрена для лиц, которые согласно закону "О государственной помощи пострадавшим участникам протестных акций" были включены в официальный перечень пострадавших, то есть получили ранения и обращались за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.
Как получить денежную помощь?
Пенсионеры из вышеупомянутых категорий получат 1 000 гривен автоматически вместе с пенсионной выплатой за август.
Другие лица, которые не находятся на пенсионном обеспечении или не являются военнослужащими, должны обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого следует подать заявление в произвольной форме.
Подать документы можно:
- через электронный портал услуг Пенсионного фонда;
- по почте или по электронной почте (с цифровой подписью - при наличии технической возможности).
Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
