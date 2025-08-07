Укр
Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

Даяна Швец
7 августа 2025, 13:58
Подать заявление можно через портал е-услуг ПФУ, по почте или по электронной почте с цифровой подписью.
Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе
Кто имеет шанс на дополнительную тысячу гривен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

  • Что нужно знать о выплате 1 000 грн в августе
  • Кому назначена выплата ко Дню Независимости
  • Кто получит автоматически, а кому надо обращаться отдельно

Ко Дню Независимости 2025 года отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату в размере 1 000 гривен в дополнение к своей пенсии. Часть граждан получит эти средства автоматически вместе с августовской пенсией, другим придется обращаться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кто именно имеет право на единовременное пособие ко Дню Независимости?

Как объясняют в ПФУ, основанием для начисления этой помощи являются положения двух украинских законов: "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".

Кабинет Министров постановил, что в 2025 году единовременная выплата в 1 000 грн назначается трем категориям.

1. Участники боевых действий (УБД).

Это лица, которые принимали участие в боевых операциях, защищали территориальную целостность и независимость Украины, а также были привлечены к обеспечению обороны страны. Для получения выплаты необходимо иметь официальный статус участника боевых действий.

2. Лица, которые пострадали от нацистского режима.

Сюда входят:

  • бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;
  • граждане, насильно вывезенные из СССР на работы в Германию или страны-союзники;
  • дети, рожденные в неволе, где находились их родители;
  • дети подпольщиков и партизан, пострадавших от преследований и репрессий за борьбу с нацистами.

3. Пострадавшие во время Революции Достоинства.

Помощь предусмотрена для лиц, которые согласно закону "О государственной помощи пострадавшим участникам протестных акций" были включены в официальный перечень пострадавших, то есть получили ранения и обращались за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ
Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Как получить денежную помощь?

Пенсионеры из вышеупомянутых категорий получат 1 000 гривен автоматически вместе с пенсионной выплатой за август.

Другие лица, которые не находятся на пенсионном обеспечении или не являются военнослужащими, должны обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого следует подать заявление в произвольной форме.

Подать документы можно:

  • через электронный портал услуг Пенсионного фонда;
  • по почте или по электронной почте (с цифровой подписью - при наличии технической возможности).

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, кто в Украине получает самые высокие пенсии. Стоит отметить, если ваш трудовой стаж полный, а средняя зарплата была около 18,8 тыс. грн, то пенсия составит примерно 4,7 тыс. грн.

Но некоторые украинцы могут получать и значительно более высокие пенсии - до 11 тыс. грн. Чтобы узнать, соответствуете ли вы этим требованиям, надо воспользоваться специальным пенсионным калькулятором.

В то же время есть и тревожная информация: часть пенсионеров может остаться без выплат. Пенсионный фонд Украины объяснил, при каких условиях это может произойти и что нужно сделать, чтобы избежать таких последствий.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

