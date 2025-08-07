Прибавка в 1 000 грн: какие три категории пенсионеров получат помощь в августе

Подать заявление можно через портал е-услуг ПФУ, по почте или по электронной почте с цифровой подписью.

Кто имеет шанс на дополнительную тысячу гривен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ко Дню Независимости 2025 года отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату в размере 1 000 гривен в дополнение к своей пенсии. Часть граждан получит эти средства автоматически вместе с августовской пенсией, другим придется обращаться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Кто именно имеет право на единовременное пособие ко Дню Независимости?

Как объясняют в ПФУ, основанием для начисления этой помощи являются положения двух украинских законов: "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".

Кабинет Министров постановил, что в 2025 году единовременная выплата в 1 000 грн назначается трем категориям.

1. Участники боевых действий (УБД).

Это лица, которые принимали участие в боевых операциях, защищали территориальную целостность и независимость Украины, а также были привлечены к обеспечению обороны страны. Для получения выплаты необходимо иметь официальный статус участника боевых действий.

2. Лица, которые пострадали от нацистского режима.

Сюда входят:

бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны;

граждане, насильно вывезенные из СССР на работы в Германию или страны-союзники;

дети, рожденные в неволе, где находились их родители;

дети подпольщиков и партизан, пострадавших от преследований и репрессий за борьбу с нацистами.

3. Пострадавшие во время Революции Достоинства.

Помощь предусмотрена для лиц, которые согласно закону "О государственной помощи пострадавшим участникам протестных акций" были включены в официальный перечень пострадавших, то есть получили ранения и обращались за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Как получить денежную помощь?

Пенсионеры из вышеупомянутых категорий получат 1 000 гривен автоматически вместе с пенсионной выплатой за август.

Другие лица, которые не находятся на пенсионном обеспечении или не являются военнослужащими, должны обратиться в Пенсионный фонд самостоятельно. Для этого следует подать заявление в произвольной форме.

Подать документы можно:

через электронный портал услуг Пенсионного фонда;

по почте или по электронной почте (с цифровой подписью - при наличии технической возможности).

