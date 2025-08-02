Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина

Главное:
- Отсутствие пенсионного удостоверения в общественном транспорте карается штрафом
- Пенсионеры обязаны уведомлять Пенсионный фонд Украины о важных изменениях в течение 10 дней
В Украине пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Однако эта льгота действует только при условии, что при себе есть пенсионное удостоверение. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.
Если документ не предъявить во время проверки, такая поездка будет считаться безбилетной. В этом случае человеку грозит штраф, который в разных городах может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен гривен, все зависит от тарифной политики местных властей.
Размер штрафа обычно определяется как 10 или 20 стоимостей обычной поездки. Например, по состоянию на январь 2025 года средние тарифы в разных городах выглядят так:
- Киев - 8-15 грн
- Днепр - 10-20 грн
- Львов - 13-25 грн
- Ивано-Франковск - 12-15 грн
- Одесса - 15-20 грн
- Полтава - 10-12 грн
- Сумы - 15 грн
- Винница - 12-15 грн
- Запорожье - 8-15 грн
То есть, забыв дома пенсионное удостоверение, можно получить штраф в размере от 80 до 250 гривен.
Но это не единственная ситуация, когда пенсионер может попасть под санкции. Если он не сообщит Пенсионный фонд Украины об изменениях в своей жизни в течение 10 дней, это может привести к штрафным мерам или даже частичному удержанию из пенсии.
Речь идет о таких случаях:
- изменение адреса проживания;
- начало или прекращение работы;
- смена фамилии, имени или отчества;
- получение ID-карты вместо старого паспорта;
- восстановление паспорта в случае его утери;
- обновление налогового номера.
Если вследствие задержки с уведомлением пенсионеру случайно начислили избыточные средства, ПФУ имеет право ежемесячно удерживать до 20% от пенсии до полного возврата лишней суммы.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Ранее Главред сообщал, кто именно в Украине получает самые высокие пенсионные выплаты. Например, если человек имел полный трудовой стаж и среднюю заработную плату на уровне 18,8 тысяч гривен, его пенсия будет составлять примерно 4,7 тысячи гривен.
Вместе с тем существует возможность оформить пенсию в значительно более высоком размере, вплоть до 11 тысяч гривен. Однако для этого необходимо соответствовать определенным требованиям. Узнать, подпадаете ли вы под эти условия, можно с помощью специального пенсионного калькулятора.
Однако есть и тревожные новости: часть пенсионеров рискует остаться без выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях такое возможно и что нужно сделать, чтобы этого избежать.
Больше экономических новостей:
- Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе
- До 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд
- В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана
Об источнике: Кабинет Министров Украины
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред