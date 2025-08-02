Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина

Отсутствие определенных документов при проверке наказывается штрафом.

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Почему пенсионерам могут выписать штраф / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Отсутствие пенсионного удостоверения в общественном транспорте карается штрафом

Пенсионеры обязаны уведомлять Пенсионный фонд Украины о важных изменениях в течение 10 дней

В Украине пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Однако эта льгота действует только при условии, что при себе есть пенсионное удостоверение. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Если документ не предъявить во время проверки, такая поездка будет считаться безбилетной. В этом случае человеку грозит штраф, который в разных городах может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен гривен, все зависит от тарифной политики местных властей.

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Размер штрафа обычно определяется как 10 или 20 стоимостей обычной поездки. Например, по состоянию на январь 2025 года средние тарифы в разных городах выглядят так:

Киев - 8-15 грн

Днепр - 10-20 грн

Львов - 13-25 грн

Ивано-Франковск - 12-15 грн

Одесса - 15-20 грн

Полтава - 10-12 грн

Сумы - 15 грн

Винница - 12-15 грн

Запорожье - 8-15 грн

То есть, забыв дома пенсионное удостоверение, можно получить штраф в размере от 80 до 250 гривен.

Но это не единственная ситуация, когда пенсионер может попасть под санкции. Если он не сообщит Пенсионный фонд Украины об изменениях в своей жизни в течение 10 дней, это может привести к штрафным мерам или даже частичному удержанию из пенсии.

Речь идет о таких случаях:

изменение адреса проживания;

начало или прекращение работы;

смена фамилии, имени или отчества;

получение ID-карты вместо старого паспорта;

восстановление паспорта в случае его утери;

обновление налогового номера.

Если вследствие задержки с уведомлением пенсионеру случайно начислили избыточные средства, ПФУ имеет право ежемесячно удерживать до 20% от пенсии до полного возврата лишней суммы.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, кто именно в Украине получает самые высокие пенсионные выплаты. Например, если человек имел полный трудовой стаж и среднюю заработную плату на уровне 18,8 тысяч гривен, его пенсия будет составлять примерно 4,7 тысячи гривен.

Вместе с тем существует возможность оформить пенсию в значительно более высоком размере, вплоть до 11 тысяч гривен. Однако для этого необходимо соответствовать определенным требованиям. Узнать, подпадаете ли вы под эти условия, можно с помощью специального пенсионного калькулятора.

Однако есть и тревожные новости: часть пенсионеров рискует остаться без выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях такое возможно и что нужно сделать, чтобы этого избежать.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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