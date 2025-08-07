Укр
Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

7 августа 2025, 11:18
Речь идет о санитарных требованиях, угрозах для здоровья или невозможности обеспечения надлежащих условий для их жизни.
Какие животные не разрешены в Украине

  • Каких животных запрещено держать дома в Украине
  • Почему содержание хищников в квартире незаконно

В Украине действуют четко определенные правила, которые регулируют содержание как домашних, так и диких животных. Эти правила имеют целью не только защиту прав животных и обеспечение гуманного отношения к ним, но и обеспечение безопасности для людей. Эксперты Новини.LIVE объяснили, каких именно животных нельзя содержать в доме и какие взыскания предусмотрены за нарушение этих норм.

Каких животных запрещено держать дома?

В Украине определен четкий официальный список животных, содержание которых в домашних условиях запрещено. Основная цель этого запрета - защита как людей, так и самих животных, которые нуждаются в специальном уходе или представляют опасность.

Согласно действующему законодательству, в доме нельзя содержать таких животных:

  • крупных хищников: львов, тигров, леопардов, гепардов, медведей;
  • представителей приматов: шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов;
  • ядовитых видов: кобр, гюрз, скорпионов, тарантулов;
  • крокодилов и аллигаторов;
  • некоторых видов птиц: орлов, ястребов, сов, всех, занесенных в Красную книгу;
  • морских животных: дельфинов, тюленей, моржей.

Такие виды могут быть опасными для людей. Кроме этого, не стоит забывать и о самой природе - они с трудом приспосабливаются к жизни в неволе или требуют специальных условий, которые невозможно обеспечить в квартире.

Что известно о законодательстве и запретах по содержанию диких животных?

В Украине действует Закон "О защите животных от жестокого обращения". Он четко регламентирует, как именно должны содержаться животные, и устанавливает перечень запретов. Основные положения включают:

  • запрет содержать запрещенные виды;
  • запрет жестокого обращения, изоляции и ненадлежащих условий содержания;
  • запрет использования диких животных в цирковых представлениях, для фотосессий или как аттракции в заведениях питания и гостиницах.

За нарушение этих норм предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести нарушения, штраф может достигать 5100 гривен. Более того, в случае гибели животного - даже тюремного заключения на срок до трех лет.

Можно ли держать дома енотов, змей, хорьков?

Едва ли не чаще всего вызывает споры и дискуссии именно вопрос содержания дома таких животных, как еноты, змеи или хорьки. В этом случае все зависит от конкретного вида:

  1. Еноты-полоскуны не входят в список запрещенных, однако, если животное не социализировано, оно может проявлять агрессию или быть опасным.
  2. Хорьки разрешены при условии наличия соответствующих ветеринарных документов.
  3. Змеи разрешены с ограничениями: если это неядовитая порода (например, маисовый полоз) и есть подтверждение ее легального происхождения.

В случае, если животное происходит из дикой природы, отлов его запрещен, даже если оно кажется безопасным или маленьким.

Какое наказание за содержание запрещенного животного?

За содержание запрещенного вида животного предусмотрены серьезные последствия. В соответствии со статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, возможно:

  • наложение штрафа до 5100 грн;
  • изъятие животного в пользу государства или передачу его в приют;
  • запрет на содержание животных в будущем.

Если речь идет о виде, занесенном в Красную книгу, ответственность существенно усиливается. Нарушителю может быть предъявлено обвинение по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными), что влечет за собой:

  • до 8 лет лишения свободы;
  • штраф до 17 000 грн;
  • общественные работы или конфискацию имущества.

Специалисты напоминают, что содержание хищного или дикого животного - это далеко не просто экзотика или приключение, а серьезная ответственность.

"Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий", - отмечает адвокат Елена Гончаренко.

Зоозащитные организации также предостерегают от приобретения экзотических животных у непроверенных продавцов. Они напоминают, что это не только поддержка нелегального рынка, но и реальная угроза для собственной жизни и здоровья.

Как проверить, разрешено ли животное и Украине?

Перед тем, как завести необычное животное, необходимо:

  • Ознакомиться с приказом Минприроды №541, где указан перечень запрещенных видов;
  • Проверить, не находится ли вид в Красной книге Украины или списках CITES;
  • Получить ветеринарные документы и подтверждение законного происхождения животного;
  • Проконсультироваться с профессиональным ветеринаром или юристом.

И самое главное, стоит всегда помнить: экзотическое животное - это не игрушка, не игрушка, не инструмент для хвастовства перед социумом. Содержание дикого существа дома только ради моды или развлечения является не только аморальным, но и незаконным.

Животные в Украине - что известно

Главред также рассказывал, что даже пауки в доме могут быть нашими помощниками. Эксперты объяснили, что пауки помогают бороться с насекомыми-вредителями.

В то же время в Украине живет паук, которого лучше обходить стороной. В Украине живет паук каракурт, или как его еще называют, черная вдова. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Кроме этого, украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы. Основной причиной этих изменений является изменение климата и нарушение гидрологического режима, что особенно негативно влияет на рыб-реофилов. Эти виды рыб требуют быстрого течения и высокого содержания кислорода в воде.

