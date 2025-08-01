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Тревога по-новому: в одной из областей Украины сирена будет звучать не везде

Даяна Швец
1 августа 2025, 12:20
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Решение о такой системе принято в сотрудничестве с ГСЧС и Воздушными силами ВСУ.
воздушная тревога, украина
/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот alerts.in.ua

Ключевое:

  • В Полтавской области введена дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге
  • Сирена будет звучать только в тех районах, где есть потенциальная угроза дронов, а также, где они движутся

Уже с сегодняшнего дня, 1 августа, на Полтавщине воздушная тревога будет звучать по-новому. Как в Telegram Полтавской ОВА, начинает работать дифференцированная система оповещения.

"При обнаружении вражеских дронов на территории области сирена будет звучать только в тех районах, где есть потенциальная опасность их попаданий или работы ПВО, а также в районах, в сторону которых движется объект", - отметили в Полтавской ОГА.

видео дня

В то же время отмечается, что во время массированных атак дронами или ракетами, тревога будет звучать по всей области.

Решение о введении дифференцированных тревог принимается на основе анализа ситуации с безопасностью. Это происходит в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Что известно о Полтаве / Главред - инфографика

Воздушные атаки на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, применив значительное количество ударных беспилотников "Шахед". В результате, взрывы прогремели во многих регионах страны.

К сожалению, в Киеве количество жертв массированного ракетно-дронового удара возросло. В течение ночи и утра 1 августа спасатели обнаружили под завалами жилого дома в Святошинском районе 10 погибших, включая двухлетнего ребенка.

Кроме этого, СМИ назвали проблему, которая возникла из-за реактивных дронов РФ. Новая разработка противника повысила уровень опасности для украинцев во время атак.

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Об источнике: Полтавская областная государственная администрация

Полтавская областная государственная администра ция - местная государственная администрация Полтавской области, расположенная по адресу улица Соборности, д. 45, город Полтава, пишет Википедия.

В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации.

Председателя ОГА/ОВА назначает Президент Украины. Обычно, руководство состоит из председателя и его заместителей, которые отвечают за различные направления работы.

В состав администрации входят различные департаменты, управления и отделы, которые занимаются конкретными сферами (например, Департамент здравоохранения, Департамент информационной деятельности).

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