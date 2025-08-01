Уйдут миллионы: СМИ назвали проблему, возникшую из-за реактивных дронов РФ

Новая вражеская разработка повысила уровень опасности для украинцев во время атак.

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Украина работает над разработкой перехватчиков новых российских дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Украина не имеет доступных в цене средств борьбы с реактивными дронами

Разработка перехватчиков продолжается

На сбивание реактивных "Шахедов" нужны будут большие средства

Страна-агрессор Россия начала атаковать Украину реактивными дронами типа "Шахед", для сбивания которых придется использовать дорогие зенитные ракеты, так как альтернативы им нет.

Об этом пишет The War Zone. Издание упомянуло слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который сообщил, что скорость реактивного дрона может превышать 500 километров в час, поэтому на радаре он отображается как крылатая ракета по параметрам полета.

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Перехватить его мобильные огневые группы, оснащенных стрелковым оружием и пушечными орудиями, фактически не могут. Та же ситуация и с дронами-перехватчиками на электродвигателях.

Сейчас Украина работает над разработкой перехватчиков, которые будут способны противостоять реактивным дронам, но массовое производство такого вооружения организовать будет сложно из-за атак РФ на производственные объекты.

Поэтому единственным средством борьбы с модернизированными вражескими дронами остаются зенитные ракеты, цена которых может достигать миллионов.

Применение Россией реактивных дронов - что известно

Ранее в Воздушных Силах сообщили, что особенностью новейших "Шахедов" является наличие реактивного двигателя, выделяющего много тепла, поэтому их можно обнаружить и уничтожить.

Накануне стало известно, что реактивные дроны сложно обнаружить ночью на большой высоте. Мощность боевой части этих дронов была увеличена почти вдвое - до 90 кг.

Напомним, Главред писал, что в начале июня, во время одной из атак на Киев, страна-агрессор Россия, вероятно, применила новый реактивный дрон, однако не типа "Шахед", а "Герань-3". Его сбила ПВО.

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Об источнике: The War Zone (TWZ) The War Zone - ресурс, который публикует новости и аналитику о военных технологиях, стратегии и внешней политике. TWZ охватывает воздушную, морскую, наземную, космическую и киберсферы ведения войны, добавляя геополитический контекст и технологический анализ.

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