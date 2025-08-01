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Что скрывают новые реактивные дроны РФ: эксперт объяснил, в чем их опасность

Руслан Иваненко
1 августа 2025, 11:08
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Военный эксперт объясняет, почему украинские дроны-перехватчики не могут эффективно уничтожать реактивные цели врага.
Реактивный Шахед, Шахед
Мощность боевых частей дронов увеличили почти вдвое, что делает их более опасными/ Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вкратце:

  • Россия ночью 31 июля применила около восьми реактивных дронов для ударов по Украине
  • В ночной атаке на Украину 31 июля Россия использовала реактивные дроны с высокой скоростью и дальностью
  • По данным экспертов, Россия нанесла удары по Украине реактивными дронами, которые трудно перехватить системам ПВО

В ночь на 31 июля Россия применила около восьми реактивных дронов во время воздушного удара по Украине. Об этом сообщил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Радио NV.

"Все они достигли своих целей. И это благодаря реактивным двигателям, которые имеют характеристики, затрудняющие эффективную работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Дроны могут летать на высотах более километра, поэтому мобильные огневые группы не могут их уничтожать", - пояснил Романенко.

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Совершенствование боевой части и скорость дронов

Эксперт также отметил, что реактивные дроны сложно обнаружить ночью на большой высоте. По его словам, мощность боевой части этих дронов была увеличена почти вдвое - до 90 кг.

"Скорость дрона благодаря двигателю может превышать 500 км/ч. Украинские дроны-перехватчики, которые создают вместе с партнерами, рассчитаны на скорость около 300 км/ч, поэтому им трудно эффективно бороться с реактивными дронами", - добавил Романенко.

Потребность в новых ракетах-перехватчиках

Он отметил, что нужны быстрые и сравнительно недорогие ракеты-перехватчики со скоростью более 600 км/ч, которые могли бы эффективно работать против таких целей.

"Сейчас есть десятки перехватчиков, но сотни дронов, поэтому эффективность борьбы зависит от работы всей системы ПВО: средств радиоэлектронного подавления, легкомоторных самолетов, дронов с сетками, классических ПВО и истребительной авиации", - подчеркнул эксперт.

Важность дальнобойного оружия для поражения заводов РФ

По его словам, "бить по стрелам менее эффективно, чем поражать лучника", поэтому Украине необходимо дальнобойное оружие, которое может поражать российские предприятия по производству реактивных дронов и боеприпасов, чтобы прекратить их деятельность.

Как сбивать реактивные дроны "Шахеды"

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как можно сбивать новые реактивные дроны "Шахеды". По его словам, благодаря реактивному двигателю дроны выделяют много тепла, что позволяет эффективно их обнаруживать и уничтожать.

"Их можно сбивать ракетами из переносных зенитно-ракетных комплексов и ракетами с тепловыми головками", - пояснил Игнат.

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.

Утром в четверг стало известно, что в Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

В течение ночи Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей - 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время этой атаки пострадало наибольшее количество детей за одну ночь в столице с начала полномасштабной войны.

Сообщалось, что девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа и чудом осталась живой. Сейчас она находится в больнице.

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О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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