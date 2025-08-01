В Киеве завершили спасательную операцию: Зеленский озвучил количество погибших

Подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

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Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по Киеву прошлой ночью / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

31 человек погиб в ночь на 31 июля в Киеве

Ранения получили более 150 человек

За июль россияне атаковали Украину более 9000 воздушных целей

В результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля погиб 31 человек, среди которых пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил ему, что в Киеве продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки.

видео дня

В то же время поисково-спасательная операция завершена. Кроме десятков погибших, известно и о 159 раненых, среди которых 16 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Снова такой подлый удар России показывает, что необходимо дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят происходящее и осуждают Россию", - добавил президент.

Зеленский также сообщил, что только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет разных типов, из них 128 – это баллистика.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - подытожил глава государства.

Удар по Киеву 31 июля – последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву. Один из ударов пришелся на жилую многоэтажку: разрушен целый подъезд. Пострадали десятки человек.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара в девятиэтажке погиб шестилетний мальчик Матвей. По данным СМИ, в течение двух часов врачи пытались спасти ребенка, однако им не удалось сотворить чудо.

Выяснилось, что среди пострадавших была девушка по имени Вероника, которая вылетела с девятого этажа дома и чудом осталась жива. В настоящее время она находится в больнице.

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