Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные
- Где будут идти дожди
- Где температура воздуха опустится до +11 градусов
Погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа, будет относительно спокойной и по-летнему теплой на большей части территории нашего государства.
Из-за антициклона, а также устойчивой и сухой воздушной массы в начале последнего месяца лета почти по всей Украине установится малооблачная погода, без осадков.
Однако кое-где все-таки возможны небольшие дожди - к ним стоит быть готовыми на крайнем востоке и западе страны. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Он отметил, что в ночное время на правобережье могут наблюдаться слабые туманы, а наиболее жаркая погода традиционно охватит юго-восточные регионы страны и Крымский полуостров.
Погода в Украине в субботу, 2 августа
В западных областях
В западных областях ожидается комфортная и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +26...+31.
В северных областях
В северных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, в дневные часы +25...+30.
В центральных областях
В центральных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +27...+32.
На юге Украины
В южной половине Украины, а также в Крыму прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 градус, днем +29...+34.
В восточных областях
В восточных регионах ожидается сухая и малооблачная погода в течение всех суток. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +28...+33.
Погода в Украине в воскресенье, 3 августа
В западных областях
В западной части страны ночью без существенных осадков, днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и на Прикарпатье возможен град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +26...+31.
В северных областях
В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +26...+31.
В центральных областях
В центральных регионах Украины ожидается сухая и солнечная погода, лишь вечером на Днепропетровщине местами пройдут небольшие дожди. Ветер предполагается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +30...+35.
На юге Украины
В южной части страны и в Крыму прогнозируется сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 градусов, днем +31...+36.
В восточных областях
В восточных областях ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, в дневные часы +29...+34.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, сильное похолодание идет в Украину - стало известно, где влупит +10 и будут лить дожди. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там днем температура воздуха опустится до +19 градусов.
Также ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится - синоптик назвала дату. Когда в Украине потеплеет и пройдут дожди, рассказала Наталья Птуха.
Напомним, на Украину надвигается антициклон - стало известно, где и когда ждать дождей с грозами. Синоптик поделилась прогнозом погоды на пятницу.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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