Температура упадет до +11: украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде

В ряде областей ожидаются дожди. Синоптик рассказал, где будут осадки и какой будет температура воздуха в выходные.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-upadet-do-11-ukraincam-obyavili-o-sereznyh-izmeneniyah-v-pogode-10686317.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - украинцам объявили о серьезных изменениях в погоде/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные

Где будут идти дожди

Где температура воздуха опустится до +11 градусов

Погода в Украине в выходные, 2 и 3 августа, будет относительно спокойной и по-летнему теплой на большей части территории нашего государства.

Из-за антициклона, а также устойчивой и сухой воздушной массы в начале последнего месяца лета почти по всей Украине установится малооблачная погода, без осадков.

видео дня

Однако кое-где все-таки возможны небольшие дожди - к ним стоит быть готовыми на крайнем востоке и западе страны. О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Он отметил, что в ночное время на правобережье могут наблюдаться слабые туманы, а наиболее жаркая погода традиционно охватит юго-восточные регионы страны и Крымский полуостров.

Погода в Украине в субботу, 2 августа

В западных областях

В западных областях ожидается комфортная и спокойная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +26...+31.

В северных областях

В северных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, в дневные часы +25...+30.

В центральных областях

В центральных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +27...+32.

На юге Украины

В южной половине Украины, а также в Крыму прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 градус, днем +29...+34.

В восточных областях

В восточных регионах ожидается сухая и малооблачная погода в течение всех суток. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, днем +28...+33.

Погода в Украине 2 августа/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 3 августа

В западных областях

В западной части страны ночью без существенных осадков, днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в Карпатах и на Прикарпатье возможен град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +26...+31.

В северных областях

В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13...+18 градусов, днем +26...+31.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ожидается сухая и солнечная погода, лишь вечером на Днепропетровщине местами пройдут небольшие дожди. Ветер предполагается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +30...+35.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму прогнозируется сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 градусов, днем +31...+36.

В восточных областях

В восточных областях ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, в дневные часы +29...+34.

Погода в Украине 3 августа/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, сильное похолодание идет в Украину - стало известно, где влупит +10 и будут лить дожди. Погода в Чернигове будет самой прохладной. Там днем температура воздуха опустится до +19 градусов.

Также ранее сообщалось, что погода в Украине резко изменится - синоптик назвала дату. Когда в Украине потеплеет и пройдут дожди, рассказала Наталья Птуха.

Напомним, на Украину надвигается антициклон - стало известно, где и когда ждать дождей с грозами. Синоптик поделилась прогнозом погоды на пятницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред