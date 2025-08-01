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В Киеве резко выросло число жертв удара РФ: из-под руин дома достают тела погибших

Анна Ярославская
1 августа 2025, 08:09обновлено 1 августа, 08:43
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В Святошинском районе продолжаются работы по разбору завалов. Количество жертв возросло до 28 человек, из которых трое - дети.
В Киеве разбирают завалы после удара РФ
В Киеве разбирают завалы после удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Работы по разбору завалов в Киеве после удара РФ продолжаются
  • Число жертв возросло до 28
  • Среди погибших - трое детей

В Киеве выросло число жертв массированого ракетно-дронового удара страны-агрессора России. В течение ночи и утром 1 августа спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Как сообщили в ГосЧС, таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых трое - дети.

видео дня

Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.

Психологи ГосЧС оказали помощь 112 людям.

С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.

К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Обновлено. По состоянию на 08:10 количество жертв российского удара возросло до 27, из них – трое детей.

Как сообщили в ГосЧС, 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. В настоящее время спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.

Сегодня в Киеве объявлен траур.

Глава КМВА Тимур Тимченко сообщил, что по состоянию на 08:34 спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28.

  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС
  • В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ
    В Киеве спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ Фото: ГосЧС

Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно

Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.

Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.

Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.

В течение ночи Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей - 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время этой атаки пострадало самое большое количество детей за одну ночь в столице с начала полномасштабной войны

Сообщалось, что девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа и чудом осталась жива. Сейчас она находится в больнице.

Во время ракетного удара России по столице Украины погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Она находилась в собственном доме вместе с отцом, когда вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:

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