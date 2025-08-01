В Киеве резко выросло число жертв удара РФ: из-под руин дома достают тела погибших

Кратко:
- Работы по разбору завалов в Киеве после удара РФ продолжаются
- Число жертв возросло до 28
- Среди погибших - трое детей
В Киеве выросло число жертв массированого ракетно-дронового удара страны-агрессора России. В течение ночи и утром 1 августа спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.
Как сообщили в ГосЧС, таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых трое - дети.
Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.
Психологи ГосЧС оказали помощь 112 людям.
С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.
К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Обновлено. По состоянию на 08:10 количество жертв российского удара возросло до 27, из них – трое детей.
Как сообщили в ГосЧС, 159 человек пострадали, в том числе 16 детей. Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. В настоящее время спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.
Сегодня в Киеве объявлен траур.
Глава КМВА Тимур Тимченко сообщил, что по состоянию на 08:34 спасатели деблокировали тело еще одного человека из-под завалов. Число жертв возросло до 28.
Атака на Киев в ночь на 31 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Во многих областях были слышны взрывы.
Оккупанты также ударили по Киеву. В столице прогремели мощные взрывы - работали силы ПВО.
Утром в четверг стало известно, что Святошинском районе города - "прилет" прямо в жилой дом. Под завалами - люди.
В течение ночи Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей - 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время этой атаки пострадало самое большое количество детей за одну ночь в столице с начала полномасштабной войны
Сообщалось, что девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа и чудом осталась жива. Сейчас она находится в больнице.
Во время ракетного удара России по столице Украины погибла патрульная полицейская Лилия Степанчук. Она находилась в собственном доме вместе с отцом, когда вражеская ракета попала в многоэтажный дом.
Смотрите видео - Прямое попадание РФ по жилому дому в Киеве:
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