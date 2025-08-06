Красивый, но очень опасный: в Украине живет паук, которого лучше обходить

Яд этого паука в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

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Самый ядовитый паук в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, Википедия

Вы узнаете:

Как выглядит самый ядовитый паук в Украине

В каких регионах страны он проживает

Многие люди боятся пауков. Эта фобия даже имеет название - арахнофобия. Кроме того, как всем известно, пауки могут быть ядовитыми и опасными, поэтому от них стоит держаться подальше.

Главред решил разобраться, какой самый ядовитый паук в Украине.

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Какой опасный паук живет в Украине

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине есть паук, яд которого в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Известно, что этот паук называется каракурт или черная вдова.

"Ночной кошмар большинства людей", - подчеркнул автор.

Как выглядит самый ядовитый паук

По его словам, выглядит это существо очень красиво. Черное тельце с ярко красными пятнами. У взрослых особей красные пятна исчезают и паук становится полностью черным.

Паук каракурт / фото: Википедия

В то же время, размеры небольшие. Самки вырастают до 2 см, а самцы - всего до 7 мм.

Где живет паук черная вдова

Данный вид пауков распространен в южных регионах страны.

"Он предпочитает прятаться в дневное время в высокой траве, под камнями и в небольших канавах. Несмотря на свои размеры, вдовы без проблем способны поймать мелких грызунов и небольших ящериц. Благодаря своему яду эти пауки не останутся без добычи даже в очень неблагоприятные годы", - говорится в видео.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Что произойдет, если человека укусит черная вдова

Автор отмечает, что укус этого паука очень опасен для человека.

"Через 10-15 минут по всему телу начинает распространяться сильная боль. Появляется одышка, учащенный пульс, головная боль и головокружение, бледность, тремор и рвота", - отмечает автор.

Он также добавил, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд, ведь он имеет небелковое происхождение и способен отравить даже через кожу, не говоря уже о слюне и языке. Поэтому человеку, которого укусил паук, нужно обязательно обратиться за помощью.

Опасный паук в Украине - видео:

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Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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