Красивый, но очень опасный: в Украине живет паук, которого лучше обходить

Вы узнаете:
- Как выглядит самый ядовитый паук в Украине
- В каких регионах страны он проживает
Многие люди боятся пауков. Эта фобия даже имеет название - арахнофобия. Кроме того, как всем известно, пауки могут быть ядовитыми и опасными, поэтому от них стоит держаться подальше.
Главред решил разобраться, какой самый ядовитый паук в Украине.
Какой опасный паук живет в Украине
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине есть паук, яд которого в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.
Известно, что этот паук называется каракурт или черная вдова.
"Ночной кошмар большинства людей", - подчеркнул автор.
Как выглядит самый ядовитый паук
По его словам, выглядит это существо очень красиво. Черное тельце с ярко красными пятнами. У взрослых особей красные пятна исчезают и паук становится полностью черным.
В то же время, размеры небольшие. Самки вырастают до 2 см, а самцы - всего до 7 мм.
Где живет паук черная вдова
Данный вид пауков распространен в южных регионах страны.
"Он предпочитает прятаться в дневное время в высокой траве, под камнями и в небольших канавах. Несмотря на свои размеры, вдовы без проблем способны поймать мелких грызунов и небольших ящериц. Благодаря своему яду эти пауки не останутся без добычи даже в очень неблагоприятные годы", - говорится в видео.
Что произойдет, если человека укусит черная вдова
Автор отмечает, что укус этого паука очень опасен для человека.
"Через 10-15 минут по всему телу начинает распространяться сильная боль. Появляется одышка, учащенный пульс, головная боль и головокружение, бледность, тремор и рвота", - отмечает автор.
Он также добавил, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд, ведь он имеет небелковое происхождение и способен отравить даже через кожу, не говоря уже о слюне и языке. Поэтому человеку, которого укусил паук, нужно обязательно обратиться за помощью.
Опасный паук в Украине - видео:
@kharakternyk_show
Каракурт: самый опасный паук Украины!♬ оригинальный звук - kharakternyk_show
Читайте также:
- Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темноте
- Вреда больше, чем от саранчи: в Украине появился новый опасный вредитель
- В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред