Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

Эксперт рассказала, какая интересная особенность на самом деле привлекает пауков к человеческому жилью.

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Почему в доме любят поселяться пауки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что на самом деле привлекает пауков к человеческому жилью

Как пауки помогают бороться с насекомыми-вредителями

Пауки - не самые приятные жители наших домов. Однако, что интересно, они могут появиться в человеческом жилье только тогда, когда для них есть доступная пища. Как объясняет кандидат философских наук, арахнолог и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии для Телеграфа, именно по этой причине они способны даже в определенной степени улучшить условия проживания людей, ведь уничтожают насекомых-вредителей, пишет Главред.

Специалист объясняет, что популярное убеждение о том, что пауки активизируются только тогда, когда люди покидают дом, не является правдой.

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"Я вижу пауков в любое время суток - утром, днем или ночью. Их поведение не зависит от моего графика. Это просто миф", - объясняет исследовательница.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

По ее словам, пауков в доме часто не замечают только из-за невнимательности. Чаще всего эти существа поселяются во влажных или затемненных помещениях, где они могут найти себе значительно легче пищу.

"Если в квартире появились пауки - не стоит пугаться. Это лишь свидетельство того, что в помещении есть кормовая база. Без еды они просто не останутся в вашем доме", - отмечает Иосипчук.

Относительно рациона, то эксперт опровергает миф, будто современные домашние пауки охотятся на тараканов, ведь их почти не осталось в квартирах.

Зато их добычей становятся такие не очень приятные наши "соседи":

мелкие мушки, в частности плодовые;

личинки жука-кожееда, появляющиеся в крупах;

ногохвостки;

муравьи;

случайные насекомые, которые залетают через окно.

Довольно интересно, что некоторые виды пауков могут даже поедать других пауков, добавляет исследовательница.

Однако если такие жители вам не по душе, то эксперты рассказали, как избавиться от пауков дома.

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Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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