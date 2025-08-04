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Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темноте

Мария Николишин
4 августа 2025, 19:30
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Свечение грибов можно наблюдать только при определенных условиях.
Их ели почти все: в Украине растут 'волшебные' грибы, которые светятся в темноте
Какие грибы могут светиться / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой гриб может светиться в темноте
  • Как называется это явление

Как известно, грибы бывают очень разнообразными. Они могут удивлять своими формами и окраской. Но есть и такие, которые могут светиться.

Главред решил разобраться, какие грибы светятся в темноте.

видео дня

Какой гриб в Украине светится

Автор канала Характерник рассказывает, что наиболее известный вид грибов, который может светиться в темноте, как ни странно, опёнок осенний или медовый гриб.

По его словам, это происходит благодаря явлению, которое называется биолюминесценция.

Как грибы могут светиться

Мужчина отметил, что свечение этих грибов обычно происходит через мицелий или грибницу, а не через сами плодовые тела.

"То есть светится в темноте пораженная мицелием древесина, а не сам гриб. В нашем случае это свет зеленоватый и слабый, но в полной темноте его можно увидеть", - говорится в сообщении.

Когда можно увидеть свечение грибов

Отмечается, что это явление можно наблюдать в лесах только тогда, когда грибница активно растет, а температура и влажность способствуют его проявлению.

Для чего грибы светятся

Автор добавил, что основная функция этого свечения пока точно не установлена, но некоторые ученые предполагают, что оно привлекает насекомых, которые распространяют споры грибов.

Почему грибы светятся в темноте - видео:

@kharakternyk_show

Волшебные грибы ? Волшебные грибы ?

♬ оригинальный звук - kharakternyk_show

Если вы интересуетесь разнообразными грибами, которые можно встретить в украинских лесах, можете посмотреть материал о том, какой самый опасный гриб Украины.

Также мы рассказывали о том, что в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире, которые стоят безумно дорого.

Их ели почти все: в Украине растут 'волшебные' грибы, которые светятся в темноте
Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

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Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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